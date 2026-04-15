CSK ಪರ ಎಬಿಡಿ ಶಿಷ್ಯ ಬೇಬಿ ಎಬಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರ.. ಚೆಪಾಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ BABY AB ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?

IPL 2026: IPL 2026 ಸೀಸನ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಚೆನ್ನೈನ MA ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ (ಚೆಪಾಕ್) ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR) ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪವಾಡ ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಯುವ ಸೆನ್ಸೇಷನ್, 'ಬೇಬಿ ಎಬಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, KKR ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತು. ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ (7) ಮತ್ತೆ ವಿಫಲರಾದರು. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (48) ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ ಮಾತ್ರೆ (38) ಮಿಂಚಿದರು. ಆಯುಷ್ ಮಾತ್ರೆ ಔಟಾದ ನಂತರ.. ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದರು. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ಗೆ ಅಂತಹ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಧೋನಿ ನಂತರ ಇಂತಹ ಗೌರವ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆವಿಸ್ 41 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಿಂದಲೇ ಬ್ರೆವಿಸ್ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಕೆಕೆಆರ್ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಬ್ರೆವಿಸ್ ಕೇವಲ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 2 ಬೃಹತ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 41 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಅವರ ದೃಢತೆ ಚೆಪಾಕ್ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಮುಂಭಾಗದ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ ಲಾಫ್ಟೆಡ್ ಡ್ರೈವ್ಗಳು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿದವು.
ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಅಪ್ಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಆಟಗಾರನ ಅಗತ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತ್ತು. ಬ್ರೆವಿಸ್ ಆ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು 141 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಕೆಕೆಆರ್ ಬೌಲರ್ಗಳ ಲಯವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಚೆನ್ನೈ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 192 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.
ಅದಾದ ನಂತರ, ಕೆಕೆಆರ್ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 160 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ರಮಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ (35) ಮತ್ತು ರೋವ್ಮನ್ ಪೊವೆಲ್ (ಔಟಾಗದೆ 31) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದವರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ (1) ವಿಫಲರಾದರು. ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್ (24) ಇದ್ದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಮಿಂಚಿದರು. ನಾಯಕ ರಹಾನೆ (28) ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ರಘು ವಂಶಿ (27) ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ (6) ತಮ್ಮ ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ (0) ಗೋಲ್ಡನ್ ಡಕ್ ಆದರು. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಅಕೀಲ್ ಹುಸೇನ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
