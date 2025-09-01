Harshit Seth 6 wickets: ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಉರುಳಿಸುವುದು ಯಾವುದೇ ಬೌಲರ್ಗೆ ಕನಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಹಲವರಿಗೆ ಈಡೇರದ ಆಸೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಒಬ್ಬ ಬೌಲರ್ ಅಂತಹ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಬೌಲರ್ ಸತತ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಭಾರತದ ಬೌಲರ್ ಸತತ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೌಲರ್ ಯೋಚಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅದು ಹಲವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಈ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತೋರುವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬೌಲರ್.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 0 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಈತನೇ ಆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಬೌಲರ್.
2021 ರಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಅಂಡರ್ -19 ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟಿ 20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ಬೌಲರ್ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹರ್ಷಿತ್ ಸೇಠ್. ಹರ್ಷಿತ್ ಸೇಠ್ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದು, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ಪರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಾರೆ.
2021 ರಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಅಂಡರ್ -19 ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟಿ 20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಪರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಹರ್ಷಿತ್ ಸೇಠ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹಾಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸತತ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಜ್ಮಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
2021 ರಲ್ಲಿ ಅಜ್ಮಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಅಂಡರ್ -19 ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟಿ 20 ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹರ್ಷಿತ್ ಸೇಠ್ ಅವರ ತಂಡ ಡಿಸಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 137/6 ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು ಬಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 12/0 ಗಳಿಸಿತು. ಆದರೆ ಇದಾದ ನಂತರ, ಡಿಸಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಸೇಠ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹಾಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ 12/0 ರಿಂದ 16/9 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಹರ್ಷಿತ್ ಸೇಠ್ ಸತತ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಸೇಠ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಮುಂದಿನ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಡಬಲ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಹರ್ಷಿತ್ ಸೇಠ್ ವಿವಿಧ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ 4 ಓವರ್ಗಳ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ 4 ರನ್ಗಳಿಗೆ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯುವ ಬೌಲರ್ 2 ಮೇಡನ್ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ಕೊಟ್ರು ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್..! ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೂ ಮುನ್ನ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬಂತು ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್..
ಹರ್ಷಿತ್ ಸೇಠ್ ಯಾರು?
ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಹರ್ಷಿತ್ ಸೇಠ್ ಆಗಸ್ಟ್ 5, 2005 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಹರ್ಷಿತ್ ಸೇಠ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು. ಹರ್ಷಿತ್ ಸೇಠ್ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್. ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹರ್ಷಿತ್ ಸೇಠ್ 14 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ಅಂಡರ್-16 ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 13, 2023 ರಂದು ಜಪಾನ್ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಸೇಠ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ಅಂಡರ್-19 ತಂಡದ ಪರ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹರ್ಷಿತ್ ಸೇಠ್ 7 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 19 ರನ್ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ಅಂಡರ್-19 ತಂಡವು ಜಪಾನ್ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 107 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು.