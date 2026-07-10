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ಮೊದಲು ಟೆಸ್ಟ್‌ ತಂಡ ನಾಶ, ಈಗ T20 ಟೀಮ್‌ ಫಿನೀಶ್‌.. ಕೋಚ್‌ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರತ್ವಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಪಡೆ ಬಲಿ!

ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದೆ. ಭಾರತದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಆಡಿದರು, ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಡಿದರು ಭಾರತದ ಟೆಸ್ಟ್‌ ತಂಡ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ.

Written ByBhimappa
Published: Jul 10, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 12:18 PM IST
ಮೊದಲು ಟೆಸ್ಟ್‌ ತಂಡ ನಾಶ, ಈಗ T20 ಟೀಮ್‌ ಫಿನೀಶ್‌.. ಕೋಚ್‌ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರತ್ವಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಪಡೆ ಬಲಿ!
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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