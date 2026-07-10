/ಮೊದಲು ಟೆಸ್ಟ್‌ ತಂಡ ನಾಶ, ಈಗ T20 ಟೀಮ್‌ ಫಿನೀಶ್‌.. ಕೋಚ್‌ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರತ್ವಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಪಡೆ ಬಲಿ!

Ind vs Eng T20, Team India coach Gambhir; ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂದೆಂದೂ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದಂತಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬೌಲಿಂಗ್ ಪರ್ಪಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ. ಮಳೆಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲುತ್ತಿತ್ತು. ಭಾರತ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಡವಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಗೂ ಮುನ್ನ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲೂ ಅವರು ವೈಟ್ವಾಶ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಸತತ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಸೋತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ತಂಡವು ಸತತ 9 ಟಿ20 ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರು ಊಹಿಸದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ. ಇಡೀ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಸೋತು ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಈಗ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು ಇದೊಂದು ಕೂಡ ಸೋತರೆ ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಆದಂತೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಕಳಪೆ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರವಾದ ಟೀಕೆಗಳು, ವಿರೋದ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಕೋಚ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದೆ. ಭಾರತದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಆಡಿದರು, ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಡಿದರು ಭಾರತದ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ವಾಶ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕೂಡ ತನ್ನ ನೆಲದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತ್ತು. ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹೀನಾಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಟೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಚ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರು ಸತತ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ. ಅವು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಂತಹ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿವೆ. ಅವರು ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ತಂಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳತೀರದಂತೆ ಆಗಿದೆ.
ಯುಎಇ ಪಿಚ್ಗಳು ಭಾರತದ ಪಿಚ್ಗಳಂತೆಯೇ ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಮಾಜಿ ಕೋಚ್ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮತ್ತು ಅಂದಿನ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ. ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯಿತು. ಆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಇತರ ತಂಡಗಳು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಜಯಿಸಿತು.
ಈ ವರ್ಷದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮೈದಾನಗಳು, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಿಚ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ವಿದೇಶಿ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ಸರಣಿಯನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಣ್ಣ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಥವಾ ತವರು ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಮಾತ್ರ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಿದರೆ, ಗಂಭೀರ್ ಅವರು ಕೋಚಿಂಗ್ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.