ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ ತಾರೆಯ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರ: ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಹೋರಾಟ.. ಇನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.. ನಿವೃತ್ತಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಒಲಿಂಪಿಕ್‌ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ

Saina Nehwal Retirement: ವಿಶ್ವದ ನಂ. 1 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ ತಾರೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು 'ಇದಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸಿತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ತಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Jan 20, 2026, 09:33 AM IST
  • ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ 2012 ರ ಲಂಡನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ
  • ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2023 ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಓಪನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು
  • ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿರಲಿಲ್ಲ

Saina Nehwal Retirement: ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ ಆಟದಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಖ್ಯಾತ ಭಾರತೀಯ ಶಟ್ಲರ್ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್, ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ವಿರುದ್ದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಕೊನೆಗೂ ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಅಸಾಧಾರಣ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ದೇಹವು ಗಣ್ಯ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದೈಹಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು  ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

2012 ರ ಲಂಡನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2023 ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಓಪನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್‌ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು  ಘೋಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 

ಇದೀಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್, "ನಾನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಟವಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ. ನಾನು ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಟಿಲೆಜ್ ಹಾನಿ:
ಕಾರ್ಟಿಲೆಜ್ ಹಾನಿಯಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಮೊಣಕಾಲಿನ ತೀವ್ರ ಕ್ಷೀಣತೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿರಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆಯ ತರಬೇತಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದಿರುವ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವದ ನಂ. 1 ಆಟಗಾರ್ತಿ "ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಡಲು ಸಮರ್ಥರಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಷ್ಟೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಾನು ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!
"ಮೊಣಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಲೆಜ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ, ನಿನಗೆ ಸಂಧಿವಾತವಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ತೀವ್ರವಾದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಸೈನಾ, ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಅದು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನನ್ನ ತರಬೇತುದಾರರು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, 'ಈಗ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಷ್ಟ'" ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಸೈನಾ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ:
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ನಿಂದ ಔಪಚಾರಿಕ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತಾನು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿರುವ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್, "ನನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಮಯ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿತು ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ತಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮೊಣಕಾಲು ಮೊದಲಿನಂತೆ ತಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ." ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ತಾನು ಗೈರುಹಾಜರಾದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. "ಸೈನಾ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ" ಎಂದರು.

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ:
"ನೀವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರನಾಗಲು ಎಂಟರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತರಬೇತಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಮೊಣಕಾಲು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಲ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳು ಊದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ಮುಂದುವರೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ. ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್‌ ಮೊದಲಿಗೆ 2016 ರ ರಿಯೋ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.  2017 ರ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಮತ್ತು 2018 ರ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೊಣಕಾಲಿನ ತೀವ್ರ ನೋವು ಅವರಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿತ್ತು. 2024 ರಲ್ಲಿ, ನೆಹ್ವಾಲ್‌ಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಕಾರ್ಟಿಲೆಜ್ ಕ್ಷೀಣತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಿವಾತವೂ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು, ಇದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿತು.
 

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

Saina Nehwal RetirementSaina NehwalSaina Nehwal Retirement reasonSaina Nehwal retirement ConfirmSaina Nehwal badminton

