ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಶಕೀಬ್ ಅಲ್ ಹಸನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಚಿತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಆಟಗಾರ ಈಗ ತನ್ನ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ? ಎಂಬ ಭಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 50 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಬೌಲರ್ ಶಕೀಬ್ ಅಲ್ ಹಸನ್. ಒಟ್ಟು 43 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 20.12 ಸರಾಸರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಶಕೀಬ್ ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಕ್ಷದಿಂದ (ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್) ಸಂಸದರಾಗಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಶಕೀಬ್, ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಪತನದ ನಂತರ ದೇಶದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗುವ ಭಯ ಅವರನ್ನು ನೆರಳಿನಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ಯಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್.. ಫೈನಲ್ಗೂ ಮೊದಲೇ ಟಾಪ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್..!
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶಕೀಬ್ ಅಲ್ ಹಸನ್ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಕದಿನ, ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುವ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ತವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಘನತೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವ ಆಶಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಈಗ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಶಕೀಬ್ಗೆ ತಂಡದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಬರುವ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಸದ್ಯ ಇನ್ನೂ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ.
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೌಲರ್ಗಳು ಇದ್ದರೂ, ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಶಕೀಬ್ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶಕೀಬ್ 50 ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ 39 ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ 11 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಅಗಾಧ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಲಸಿತ್ ಮಾಲಿಂಗ (38 ವಿಕೆಟ್ಗಳು) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ (37 ವಿಕೆಟ್ಗಳು) ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಶೀದ್ ಖಾನ್ (37 ವಿಕೆಟ್ಗಳು) ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಶಕೀಬ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜೂ. ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಬಾಬರ್ ಅಜಂ ಡೇಟಿಂಗ್!? ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುವ ಆ ಸುಂದರಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?