Bangladesh cricket T20 world cup: 2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ಆಡಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ (ಬಿಸಿಬಿ) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಐಸಿಸಿ) ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಸಿಬಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜನವರಿ 21 ರಂದು ಬಿಸಿಬಿ ಜೊತೆ ಐಸಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಇದರ ನಂತರ ಬಿಸಿಬಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಐಸಿಸಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡದ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 7ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೂ ಮೊದಲೇ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೀಮ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡ ಆಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಮೈದಾನದಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತನ್ನ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂಬೈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
