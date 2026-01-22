English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಬಾಂಗ್ಲಾವನ್ನ ಹೊರ ದಬ್ಬಿ, ಟಕ್ಕರ್‌.. ಮತ್ತೊಂದು ಟೀಮ್‌ಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಆಹ್ವಾನ!

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಬಾಂಗ್ಲಾವನ್ನ ಹೊರ ದಬ್ಬಿ, ಟಕ್ಕರ್‌.. ಮತ್ತೊಂದು ಟೀಮ್‌ಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಆಹ್ವಾನ!

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಹೊರ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 22, 2026, 06:14 PM IST
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದ ಬಿಸಿಬಿ
  • ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಹೊರ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ- ಐಸಿಸಿ
  • ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಬಾಂಗ್ಲಾವನ್ನ ಹೊರ ದಬ್ಬಿ, ಟಕ್ಕರ್‌.. ಮತ್ತೊಂದು ಟೀಮ್‌ಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಆಹ್ವಾನ!

Bangladesh cricket T20 world cup: 2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿ ಆಡಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ (ಬಿಸಿಬಿ) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್‌ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ (ಐಸಿಸಿ) ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಕಾಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಟೀಮ್‌ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಡಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಸಿಬಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜನವರಿ 21 ರಂದು ಬಿಸಿಬಿ ಜೊತೆ ಐಸಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಇದರ ನಂತರ ಬಿಸಿಬಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಐಸಿಸಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡದ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 7ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಸ್ಕಾಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಟೀಮ್‌ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕಾಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ತಂಡ ಆಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಎದೆ ನಡುಗಿಸೋ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಯಂಗ್‌ಸ್ಟರ್!‌ ಈತನಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇರ್ಬೇಕು..

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಈಡನ್‌ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ ಮೈದಾನದಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತನ್ನ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಕಾಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂಬೈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಕಾಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ.. ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಅವಮಾನಿಸಿತಾ ಕ್ರೂರಿ ಪಾಕ್?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

