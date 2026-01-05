English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • KKR ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ.. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ಬಾಂಗ್ಲಾ, ಏನ್‌ ಮಾಡಿತು?

KKR ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ.. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ಬಾಂಗ್ಲಾ, ಏನ್‌ ಮಾಡಿತು?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವಂತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ಐಸಿಸಿಗೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 5, 2026, 02:21 PM IST
  • ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಐಪಿಎಲ್‌ ನೋಡಬಾರದು
  • ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್‌ ರೆಹಮಾನ್‌ರನ್ನ ಹೊರ ದಬ್ಬಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೇಡು
  • ಬೇರೆ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಕೆಕೆಆರ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು

Trending Photos

ಕಾವ್ಯಾನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸದೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಶಾಕ್‌ ಆಯ್ತು ಅಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಸುದೀಪ್‌
camera icon6
Bigg Boss Kannada
ಕಾವ್ಯಾನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸದೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಶಾಕ್‌ ಆಯ್ತು ಅಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಸುದೀಪ್‌
ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗ : ಜ.16 ರಿಂದ ಫೆ.23 ವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ..!
camera icon6
Ruchak Rajyog 2026 Effects
ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗ : ಜ.16 ರಿಂದ ಫೆ.23 ವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ..!
ಕೊನೆಗೂ ಹಳೇ ಗೌತಮ್‌ ದಿವಾನ್‌ ರೀಎಂಟ್ರಿ..! ಮಲ್ಲಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿ.. ಅಮೃತಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ತಿರುವು
camera icon5
Amrutdhaare
ಕೊನೆಗೂ ಹಳೇ ಗೌತಮ್‌ ದಿವಾನ್‌ ರೀಎಂಟ್ರಿ..! ಮಲ್ಲಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿ.. ಅಮೃತಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ತಿರುವು
ವಂಶದ ಕುಡಿ ಎಂದ ಗಿಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋ ಹಿಂಟ್‌ ಕೊಟ್ರಾ ರಕ್ಷಿತಾ? ಕಾವ್ಯಾಗೇ ಕಾಂಪಿಟೇಶನ್‌ ಅಂದಿದ್ದೇಕೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌?
camera icon6
Gilli
ವಂಶದ ಕುಡಿ ಎಂದ ಗಿಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋ ಹಿಂಟ್‌ ಕೊಟ್ರಾ ರಕ್ಷಿತಾ? ಕಾವ್ಯಾಗೇ ಕಾಂಪಿಟೇಶನ್‌ ಅಂದಿದ್ದೇಕೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌?
KKR ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ.. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ಬಾಂಗ್ಲಾ, ಏನ್‌ ಮಾಡಿತು?
Pic credit: Cricbuzz

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್‌ ರೈಡರ್ಸ್‌ (ಕೆಕೆಆರ್)‌ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಬೌಲರ್‌ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್‌ ರೆಹಮಾನ್‌ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಐಪಿಎಲ್‌ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಬ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ, ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಜೀವ ತೆಗೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಕೆಕೆಆರ್‌ ತಂಡ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್‌ ರೆಹಮಾನ್‌ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 

ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್‌ ರೆಹಮಾನ್‌ ಬದಲಿಗೆ ಕೆಕೆಆರ್‌ ಅದೇ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆಟಗಾರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಸಮ್ಮತಿಯು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಗಂಭೀರವಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆನೂ ಇಡಲ್ಲ, ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗಿಲ್ಲ.. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಕಡ್ಡಿ ಮುರಿದಂತೆ ಹೇಳಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾ

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಡಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಐಸಿಸಿಗೆ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್‌ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈನ ಬಾಂಖೆಡೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಶಮಿಗೆ ಅವಮಾನದ ಮೇಲೆ ಅವಮಾನ.. ಆದ್ರೂ ಛಲ ಬಿಡದೇ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರೋ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪೇಸರ್‌!
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

bangladesh ban IPLbangladesh ban iplbangladesh player ban in iplbangladesh cricket broadcast

Trending News