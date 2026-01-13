ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಎಡವಟ್ಟು.. ಪಾಕ್‌ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲು ರೆಡಿಯಾದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ! ಭಾರತದ ಗತಿ..?

India vs Bangladesh controversy: ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಷ ಕಾರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಬಂಧಗಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಡಿದುಹೋಗಿವೆ. ಈಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕೂಡ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಯುವಕರು ಭಾರತವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಳುವ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಟವು ದೇಶದ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. 2008 ರ ಮುಂಬೈ ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಂಡಳಿಯು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಈಗ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಭಾರತ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸ್ಥಾನ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಈಗ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಸರ್ಕಾರದ ಪತನದ ನಂತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ನಡುವಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟಿವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡವು ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ನಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮಂಡಳಿಯು ಐಸಿಸಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದೆ. ಐಸಿಸಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಹಠಮಾರಿತನವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೇಶದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅವನತಿಯ ಆರಂಭವೂ ಆಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆದಾಯದ ಶೇಕಡಾ 70 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಯಾವುದೇ ಮಂಡಳಿಯು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಬಿಸಿಬಿ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿನ ಆಂತರಿಕ ಅಶಾಂತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ದೇಶವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮೀಮ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ರಂತಹ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಇದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮಂಡಳಿ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಭಾರತದ ಏಜೆಂಟ್ಗಳೆಂದು ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದ್ವೇಷವು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡನ್ನೂ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳತ್ತ ತಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೇವಲ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ದಿನಗಳು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿವೆ.