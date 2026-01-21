T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ನಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಔಟ್..!  ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ನವದೆಹಲಿ: 2026 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನೀಡಿದ್ದ ಗಡುವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಜನವರಿ 17 ರಂದು ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಜನವರಿ 21 ರೊಳಗೆ ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತೆ ಐಸಿಸಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತು.ಈಗ ಈ ಅಂತಿಮ ಗಡುವು ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡವು 2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಐಸಿಸಿ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ವೇಳೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ತನ್ನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿತ್ತು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾರಣ ನೀಡಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ತನ್ನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಅದು ಆಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು.ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಐಸಿಸಿ ತನ್ನ ಗುಂಪನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು.ಅದು ಐರ್ಲೆಂಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಗುಂಪುಗೂಡಲು ಬಯಸಿತು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಬಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಡಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
🚨 BANGALDESH OUT OF T20 WORLD CUP 🚨
- Scotland will replace Bangladesh in the T20 WC 2026, if they don’t travel to India 🇮🇳
- Wednesday is the deadline for BCB to submit their participation for the T20 World Cup 😲
— JB (@93Yorker) January 19, 2026
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಐಸಿಸಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಐಸಿಸಿ ತನ್ನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಗುಂಪನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಜನವರಿ 21 ರೊಳಗೆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಐಸಿಸಿ ಬಿಸಿಬಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಗಡುವು ನೀಡಿತು.
ಈಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರೆ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಹುದು. ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 2026 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಐಸಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.