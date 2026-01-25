English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಔಟ್: ಹೊಸ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಐಸಿಸಿ..!

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಔಟ್: ಹೊಸ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಐಸಿಸಿ..!

ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಮುಂಬೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ದೆಹಲಿ, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೊಲಂಬೊ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 25, 2026, 05:51 PM IST
  • ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ನಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ
  • ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಟ್ಯೂಡಿ ಲಿಂಡ್‌ಬ್ಲಾಡ್ ಐಸಿಸಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ
  • ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಲ್ಫ್ ವಾಲ್ಷ್ ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜೇ ಶಾ ಅವರಿಂದ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ

Trending Photos

Weekly Horoscope: ಜನವರಿ ಕೊನೆಯ ವಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
camera icon12
Weekly Horoscope
Weekly Horoscope: ಜನವರಿ ಕೊನೆಯ ವಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
ಶುರುವಾಯ್ತು ಕರ್ಣನ ರಿವೇಂಜ್‌ ಟೈಮ್‌! ರಮೇಶ್‌ಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸದೇ ಬಿಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ
camera icon6
Karna serial
ಶುರುವಾಯ್ತು ಕರ್ಣನ ರಿವೇಂಜ್‌ ಟೈಮ್‌! ರಮೇಶ್‌ಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸದೇ ಬಿಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ
ಅಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಈಗ ಕನ್ನಡದ ಪೇಮಸ್‌ ಸೀರಿಯಲ್‌ ನಟಿ.. ಸಕ್ಸಸ್‌ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಅಲ್ವಾ?
camera icon6
Radha Bhagavathi
ಅಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಈಗ ಕನ್ನಡದ ಪೇಮಸ್‌ ಸೀರಿಯಲ್‌ ನಟಿ.. ಸಕ್ಸಸ್‌ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಅಲ್ವಾ?
ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್‌, ಡಾಕ್ಟರ್‌ ಧನ್ಯತಾ.. ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಹೀರೋ..
camera icon6
ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್‌, ಡಾಕ್ಟರ್‌ ಧನ್ಯತಾ.. ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಹೀರೋ..
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಔಟ್: ಹೊಸ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಐಸಿಸಿ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡವು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಐಸಿಸಿ ನವೀಕರಿಸಿದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.ಬಾಂಗ್ಲಾ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಬದಲಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಇಟಲಿ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ, ಫೆಬ್ರವರಿ 9 ರಂದು ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ರಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಬೇಕಿತ್ತು.ಆದರೆ ಈಗ ಹೊಸ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಈ 4 ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ.ಆದರೆ ತಂದ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ಧೃಡಪಡಿಸಿದೆ.

ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ನ ಪಂದ್ಯ:

ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ v/s ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್
ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ v/s ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್
ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ v/s ನೇಪಾಳ
ಫೆಬ್ರವರಿ 19 ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ v/s ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ನಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಟ್ಯೂಡಿ ಲಿಂಡ್‌ಬ್ಲಾಡ್ ಐಸಿಸಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಲ್ಫ್ ವಾಲ್ಷ್ ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜೇ ಶಾ ಅವರಿಂದ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಈ ಜಾಗತಿಕ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಮುಂಬೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ದೆಹಲಿ, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೊಲಂಬೊ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.ಈ ವರ್ಷ, ಭಾರತ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಂತಹ ತಂಡಗಳು ನೇಪಾಳ, ಇಟಲಿ, ಓಮನ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್‌ಎಯಂತಹ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ.
 

About the Author
ICCPakistan Cricket BoardPCBPakistan cricket teamT20 World Cup 2026

Trending News