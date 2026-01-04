English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • IPLನಿಂದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ನ ಹೊರ ದಬ್ಬಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೌಂಟರ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ಗೆ ಪ್ಲಾನ್.. ಬಾಂಗ್ಲಾ ಕೇಳಿರೋದು ಏನು?

IPLನಿಂದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ನ ಹೊರ ದಬ್ಬಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೌಂಟರ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ಗೆ ಪ್ಲಾನ್.. ಬಾಂಗ್ಲಾ ಕೇಳಿರೋದು ಏನು?

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಆಟಗಾರನನ್ನ ಕೆಕೆಆರ್‌ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೌಂಟರ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 4, 2026, 12:56 PM IST
  • ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕಾ?
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ
  • ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಆಟಗಾರರ ಸುರಕ್ಷಿತಾ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ

Trending Photos

ಇದೊಂದು ಪದಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ! ಇಲ್ಲಿ 42ರೂ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ..
camera icon5
Pakistan
ಇದೊಂದು ಪದಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ! ಇಲ್ಲಿ 42ರೂ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ..
ದಪ್ಪನೆಯ ಶೈನಿಂಗ್‌ ಕೂದಲಿಗಾಗಿ ನೆಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ..
camera icon7
ದಪ್ಪನೆಯ ಶೈನಿಂಗ್‌ ಕೂದಲಿಗಾಗಿ ನೆಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ..
ಈ 5ರಾಶಿಗೆ ಕಷ್ಟಆದರೆ 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ..ಕಷ್ಟ ಪರಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ
camera icon5
ASTROLOGY
ಈ 5ರಾಶಿಗೆ ಕಷ್ಟಆದರೆ 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ..ಕಷ್ಟ ಪರಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ
ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಂಚುರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಗ್‌ ಟಾರ್ಗೆಟ್.. ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿರೋ ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌!
camera icon5
ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಂಚುರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಗ್‌ ಟಾರ್ಗೆಟ್.. ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿರೋ ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌!
IPLನಿಂದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ನ ಹೊರ ದಬ್ಬಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೌಂಟರ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ಗೆ ಪ್ಲಾನ್.. ಬಾಂಗ್ಲಾ ಕೇಳಿರೋದು ಏನು?

2026ರ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (ಐಪಿಎಲ್)ನಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬೌಲರ್‌ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್‌ ರೆಹಮಾನ್‌ರನ್ನ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ನಡುವೆ ಮುಸುಕಿನ ಗುದ್ದಾಟದಂತೆ ಒಂದೊಂದೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಕೆಕೆಆರ್‌ ತಂಡದಿಂದ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್‌ ರೆಹಮಾನ್‌ರನ್ನ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ (ಬಿಸಿಬಿ) ಮುಂದಾಗಿದೆ.    

Add Zee News as a Preferred Source

ಸುರಕ್ಷಿತಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಹೊರಗಿಡಬೇಕು. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಡಿಸದಿದ್ರೆ, ಈ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಐಸಿಸಿಗೆ ಬಿಸಿಬಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಿದೆಯಂತೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಉಳಿದ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ಮುಂದೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟಿ20 ವರ್ಲ್ಡ್‌ಕಪ್ ಇದೇ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಿಂದ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ‌ ಈ ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಆಟಗಾರರ ಸುರಕ್ಷಿತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡಗೆ ಶಿಫ್ಟ್‌ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಬಿಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮ್ಜಾದ್ ಹುಸೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 39 ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಕುಗ್ಗದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬಲ.. 11 ಫೋರ್‌, 9 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಮೇತ 130 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌, ಆದ್ರೆ..?

ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಕ್ರೀಡಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಆಸೀಫ್‌ ನಜ್ರುಲ್ಲಾ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದು ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ನಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರು ಆಡದಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಂಡವೂ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಸಂಬಂಧ ತಮ್ಮ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ವೊಂದನ್ನ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಸ್‌.. ಬಾಂಗ್ಲಾ ಆಟಗಾರನಿಗ ಗೇಟ್‌ ಪಾಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ‌ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌, ಕಾರಣವೇನು?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Bangladeshi cricketerbangladeshi cricketer in ipl 2026bangladeshi cricketermustafizur rah

Trending News