2026ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್)ನಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್ರನ್ನ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ನಡುವೆ ಮುಸುಕಿನ ಗುದ್ದಾಟದಂತೆ ಒಂದೊಂದೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದಿಂದ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್ರನ್ನ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ (ಬಿಸಿಬಿ) ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಹೊರಗಿಡಬೇಕು. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಡಿಸದಿದ್ರೆ, ಈ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಐಸಿಸಿಗೆ ಬಿಸಿಬಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಿದೆಯಂತೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಉಳಿದ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ಮುಂದೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟಿ20 ವರ್ಲ್ಡ್ಕಪ್ ಇದೇ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಿಂದ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಆಟಗಾರರ ಸುರಕ್ಷಿತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಬಿಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮ್ಜಾದ್ ಹುಸೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಕ್ರೀಡಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಆಸೀಫ್ ನಜ್ರುಲ್ಲಾ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದು ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ನಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರು ಆಡದಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಂಡವೂ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಸಂಬಂಧ ತಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ವೊಂದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
