  • 2026 T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ, ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌ ಯಾರು ಯಾರು..?

ಈ ಸಲದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸದ್ಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಡೆದ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶತಕ, ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು.

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 4, 2026, 08:53 PM IST
  • 20 ತಂಡಗಳು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು
  • ಅರ್ಧಶತಕ, ಶತಕ ಬಾರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌
  • ಅತ್ಯಧಿಕ ಶತಕ ಹಾಗೂ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು

most centuries, half-centuries in 2026 T20 World Cup: ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿ ಬಹುತೇಕ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಸಲ ಒಟ್ಟು 20 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿಯೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಲದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಶತಕ ಹಾಗೂ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಯಾರು ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

‌ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಸಾಹಿಬ್‌ಜಾದ್‌ ಫರ್ಹಾನ್ (Sahibzada Farhan)‌ ಅವರು ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದವರ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಪನರ್‌ ಸಾಹಿಬ್‌ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್‌ ಈ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ 2 ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ, ಒಟ್ಟು 383 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮೀಬಿಯಾ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫರ್ಹಾನ್‌ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. 

ಇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೇ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ಎಂದರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡ ನಾಯಕ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್‌, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಓಪನರ್ ಪಾಥುಮ್‌ ನಿಸ್ಸಾಂಕ‌ ಹಾಗೂ ಕೆನಡಾದ ಯುವರಾಜ್‌ ಸಾಮ್ರಾ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಐದು ಶತಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿವೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯಾವ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಕೂಡ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. 

ಇನ್ನು ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ಎಂದರೆ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಬ್ರಿಯಾನ್‌ ಬೆನೆಟ್ (Brian Bennett)‌ 3 ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ನಾಯಕ ಐಡೆನ್‌ ಮಾರ್ಕ್ರಮ್‌, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕುಶಾಲ ಮೆಂಡೀಸ್‌ ಕೂಡ ತಲಾ 3 ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಸಾಹಿಬ್‌ಜಾದ್‌ ಫರ್ಹಾನ್, ಶಿಮ್ರಾನ್‌ ಹೆಟ್ಮೆರ್‌, ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌, ಸಾಯಿ ಹೋಪ್‌, ಟಿಮ್‌ ಸೀಫರ್ಟ್‌, ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. 

