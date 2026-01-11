Kiss Camera; ಮುತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ.. ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಕಿಸ್‌ ಮಾಡಿ, ಕಿಸ್‌ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌, IPLನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯನಾ?

ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ (ಬಿಬಿಎಲ್) ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಬಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗ ಕಿಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರೋಮಾಂಚನಾಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಗಬ್ಬಾದ ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ ಹೀಟ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಮ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮ್ಯಾನ್ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕಿಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.
ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಗ್ಯಾಲರಿಯ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಟೈಟಲ್ ಹಾಕಿದರು. ಈ ಟೈಟಲ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೊದಲು ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಯಂಗ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಮುತ್ತಿಟ್ಟರು. ಮತ್ತೆ ಕಪಲ್ಸ್ ಮುತ್ತಿಟ್ಟುಕೊಂಡರು. ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಪರಸ್ಪರ ಕಿಸ್ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು. ಸದ್ಯ ಇದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಿಬಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್)ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯನಾ ಎಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾನ್ನರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿನ ಜನರನ್ನು ಖುಷಿ ಪಡಿಸಲು ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಇಂತಹದ್ದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ ಹೀಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
𝗞𝗶𝘀𝘀 𝗖𝗮𝗺𝗲𝗿𝗮 in BBL - What will happen if it introduced in IPL? 😂
The Kiss Cam in Australia’s Big Bash League (BBL) shows couples from the crowd on the big screen and encourages them to kiss, creating fun, lighthearted, and often viral moments during breaks in play. 💋 pic.twitter.com/u7o1xDP9ca
