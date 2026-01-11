English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Kiss Camera; ಮುತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ.. ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಕಿಸ್‌ ಮಾಡಿ, ಕಿಸ್‌ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌, IPLನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯನಾ?

ಬಿಗ್‌ ಬ್ಯಾಷ್‌ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಿಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.    

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 11, 2026, 06:46 PM IST
  • ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಖುಷಿ ಪಡಿಸಲು ಕಿಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಐಡಿಯಾ
  • ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗ ಆನ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ
  • ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್‌ ಹೀಟ್‌ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ

Kiss Camera; ಮುತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ.. ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಕಿಸ್‌ ಮಾಡಿ, ಕಿಸ್‌ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌, IPLನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯನಾ?

ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೀಗ್‌ ಬಿಗ್‌ ಬ್ಯಾಷ್‌ ಲೀಗ್‌ (ಬಿಬಿಎಲ್)‌ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್‌ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಬಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗ ಕಿಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರೋಮಾಂಚನಾಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಗಬ್ಬಾದ ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್‌ ಹೀಟ್‌ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ಸ್‌ ಪರವಾಗಿ ಡೇವಿಡ್‌ ವಾರ್ನರ್‌ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಮ್‌ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮ್ಯಾನ್‌ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕಿಸ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.

ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಗ್ಯಾಲರಿಯ ಬಿಗ್‌ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಿಸ್‌ ಕ್ಯಾಮ್‌ ಟೈಟಲ್‌ ಹಾಕಿದರು. ಈ ಟೈಟಲ್‌ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೊದಲು ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಯಂಗ್‌ ಕಪಲ್ಸ್‌ ಮುತ್ತಿಟ್ಟರು. ಮತ್ತೆ ಕಪಲ್ಸ್‌ ಮುತ್ತಿಟ್ಟುಕೊಂಡರು. ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಪರಸ್ಪರ ಕಿಸ್‌ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು. ಸದ್ಯ ಇದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊಹ್ಲಿ ಗಳಿಸೋ ಪ್ರತಿ ರನ್‌ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್‌.. ಕೇವಲ 10, 25, 42, 73 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ರೆ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ಗಳೆಲ್ಲಾ ವಿರಾಟ್‌ ಹೆಸರಿಗೆ!

ಬಿಬಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್‌)ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯನಾ ಎಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾನ್ನರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿನ ಜನರನ್ನು ಖುಷಿ ಪಡಿಸಲು ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಇಂತಹದ್ದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.‌ ಇನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್‌ ಹೀಟ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಏಳು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಚಿನ್‌ ದಾಖಲೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.. ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸದೇ ODI ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ!

       

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

