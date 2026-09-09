ಸಿಡ್ನಿ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ T20 ಟೂರ್ನಿಯಾದ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ (BBL) ನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (CA) ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 2027-28ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ರೆನೆಗೇಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಶೇ. 100ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ರಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಸೂಕ್ತ ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದರೆ, ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗದಿಂದ ವಿರೋಧವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಪ್ರಮುಖ ಲೀಗ್ BBL ಆಗಿತ್ತು.
ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ತಂಡಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್, ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್, ಆರ್ಪಿ-ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಹಾಗೂ ಜಿಎಂಆರ್/ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. BBL ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಅವರಂತಹ ತಾರೆಯರಿಗೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ, ಬಹು-ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಒಂದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ಆಟಗಾರರ ಲಭ್ಯತೆ, ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ವೇತನ ಮಿತಿಯ ಮೇಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 2 ರಿಂದ 3 ತಂಡಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ BBL ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಮೌಲ್ಯ 150 ರಿಂದ 200 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಬಿಸಿಸಿಐ (BCCI) ನಿಷೇಧ ಹೇರಿರುವುದರಿಂದ, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು BBLನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರಂತಹ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆಯಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನಿಯಮ ಸಡಿಲಿಸಿದರೆ IPL ಮಾಲೀಕತ್ವದ BBL ತಂಡಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಯುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಸಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ರೆನೆಗೇಡ್ಸ್ 100% ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತರ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇ. 49ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.