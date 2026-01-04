English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆನೂ ಇಡಲ್ಲ, ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗಿಲ್ಲ.. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಕಡ್ಡಿ ಮುರಿದಂತೆ ಹೇಳಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾ

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್‌ ರೈಡರ್ಸ್‌ ತಂಡದಿಂದ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್‌ ರೆಹಮಾನ್‌ರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಡುತ್ತಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಹದ್ದು ಮೀರಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 4, 2026, 06:41 PM IST
  • ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಡಲು ನಾವು ಬರೋದೆ ಇಲ್ಲ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ
  • ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ
  • ಭಾರತಕ್ಕೆ ಟೀಮ್‌ ಕಳುಹಿಸದಿರಲು ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ

Pic credit: BCCI

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿ ಇದೇ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಿಂದ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ ಸೀಸನ್‌ನಿಂದ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್‌ ರೆಹಮಾನ್‌ರನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ನಡುವೆ ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಟೀಮ್‌ ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಕ್ರೀಡಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಆಸೀಫ್‌ ನಜ್ರುಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಲಿಖಿತ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಐಸಿಸಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಪ್ಪಂದ ಇದ್ದರೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮ ಟೀಮ್‌ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೂಡ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಆಟಗಾರರು ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್‌ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಸಲಹೆಗಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಂದು ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌, 9 ರಂದು ಇಟಲಿ, 14 ರಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ 17 ರಂದು ನೇಪಾಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. 

