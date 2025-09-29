English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವಿನ ನಡುವೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ..! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬಹುಮಾನ

BCCI announced prize money: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕೇವಲ ಕಪ್‌ವನ್ನೇ ಅಲ್ಲ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನೂ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 29, 2025, 01:17 PM IST
  • ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಪೂರ್ತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿತು
  • ಬಿಸಿಸಿಐ ಘೋಷಿಸಿದ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬಹುಮಾನವು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಜಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಿದೆ

BCCI announced prize money: ದುಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2025ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಜಯದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಬಾರಿಗೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಅದ್ಭುತ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಗೌರವವಾಗಿ ಮಂಡಳಿ ₹21 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರ್ಷದ ಅಲೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದು, ತಂಡದ ಮನೋಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾಗೆ HAVAL H9 SUV ಬಹುಮಾನ: ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಪೂರ್ತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿತು. ಗುಂಪು ಹಂತದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಹಾಗೂ ಫೈನಲ್‌ವರೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮಣಿಸಿದ ಭಾರತ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 22ರಂದು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಮೇ 7ರಂದು ನಡೆದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ನಂತರ, ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ತಂಡಗಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದವು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟ್ರೋಫಿ ಸ್ವೀಕರಿಸದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿರುದ್ದ ಸೇಡು ತೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಟ ಪಿಸಿಬಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ.. ಎದೆಗುಂದದೆ ಎದುರುತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಸಿಸಿಐ

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಫೈನಲ್‌ ನಂತರ ಆಟಗಾರರು ಕೈಕುಲುಕದೆ ಮೈದಾನ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 17 ಬಾರಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಟ್ಟು 9 ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 1984, 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2016, 2018, 2023 ಮತ್ತು ಈಗ 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಬಿಸಿಸಿಐ ಘೋಷಿಸಿದ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬಹುಮಾನವು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಜಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿದೆ.
 

