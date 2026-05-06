Womens T20 World Cup 2026, India squad: ಮಹಿಳಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಭಾರತದ T20 ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ 15 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಹೆಸರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಯಿಸಿದ್ದ ಹರ್ಮನ್ ಪ್ರಿತ್ಕೌರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಐದು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
2026ರ ಮಹಿಳಾ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ ಪ್ರೀತ್ಕೌರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯುವತಿಯರು ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಸಿಬಿಯ ನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರು, ತಂಡದ ಉಪ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ, ಹರ್ಮನ್ ಪ್ರೀತ್ಕೌರ್ಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಬಿಸಿಸಿಐ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು ಎಂದರೆ, ಹರ್ಮನ್ ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (ನಾಯಕಿ), ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ (ಉಪನಾಯಕಿ), ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ಜೇಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, ಭಾರ್ತಿ ಫುಲ್ಮಾಲಿ, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ರಿಚಾ ಘೋಶ್, ಶ್ರೀ ಚರಣಿ, ಯಾಸ್ತಿಕಾ ಬಾಟಿಯಾ, ನಂದಿನಿ ಶರ್ಮಾ, ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ, ರೇಣುಕಾ ಸಿಂಗ್, ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ, ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ರಾಧ ಯಾದವ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಐದು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಂದರೆ, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ರಿಚಾ ಘೋಶ್, ರಾಧ ಯಾದವ್, ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟಿಲ್ ಮತ್ತು ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ. ಈ ಮಹಿಳಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜೂನ್ 12 ರಿಂದ ಜುಲೈ 5ರ ವರೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ಸಲ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟು 12 ತಂಡಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವೂ ಒಮ್ಮೆ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವುಮೆನ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೋರಾಡಬೇಕಿದೆ.