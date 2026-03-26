IPL 2026 updates : 10 ತಂಡಗಳು, 50 ಪಂದ್ಯಗಳು-12 ನಗರಗಳು, 19ನೇ ಸೀಸನ್‌ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ

TATA IPL 2026 : ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 19ನೇ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್‌ನ 2ನೇ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡಗಳ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂಬು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.. ಗಮನಿಸಿ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 26, 2026, 08:21 PM IST
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಉದಯ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಯೋಗ, ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ
camera icon8
Mangal Upay 2026 Effect
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಉದಯ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಯೋಗ, ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ
ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹನಿಮೂನ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೊಡೋ ಸಾಂಗ್‌! ನಟಿ ಧರಿಸಿದ ಆ ಬ್ಲೌಸ್‌ ಈ ಹಾಡಿನ ಹೈಲೈಟ್..‌
camera icon5
Zeenat aman
ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹನಿಮೂನ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೊಡೋ ಸಾಂಗ್‌! ನಟಿ ಧರಿಸಿದ ಆ ಬ್ಲೌಸ್‌ ಈ ಹಾಡಿನ ಹೈಲೈಟ್..‌
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!
camera icon6
White Hair Remedies
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!
ಪ್ರಬಲ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳೇ ಬಂಗಾರ.. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ.. ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಕಾಲ
camera icon6
gajakesari raja yoga
ಪ್ರಬಲ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳೇ ಬಂಗಾರ.. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ.. ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಕಾಲ
IPL 2026 2nd phase schedule : IPL 2026 ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ (BCCI) ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 19ನೇ ಸೀಸನ್ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.  

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದ ಕಾರಣ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಮಾರ್ಚ್ 11 ರಂದು 19 ನೇ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಕೇವಲ 20 ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ, ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 12 ರ ನಡುವೆ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉಳಿದ ಋತುವಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು.. ಇದೀಗ 2ನೇ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದೇ 1 ವಾರದಲ್ಲಿ RCBಗೆ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ.. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರಡ್‌ ಆರ್ಮಿಗೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ!

50 ಪಂದ್ಯಗಳು : ಐಪಿಎಲ್‌ನ 19 ನೇ ಸೀಸನ್‌ನ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 50 ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.. ಎರಡೂ ಹಂತ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 70 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಪ್ಲೇಆಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ 4 ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 74 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎನ್ನವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.

2ನೇ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು : ಸೀಸನ್‌ನ ಎರಡನೇ ಹಂತವು ಏಪ್ರಿಲ್ 13 ರಿಂದ 24 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು 12 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ಡಬಲ್ ಹೆಡರ್‌ಗಳು (ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಪಂದ್ಯಗಳು) ಇರುತ್ತವೆ. ಡಬಲ್ ಹೆಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆಯ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಸಂಜೆ 7:30 ಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB, CSK, ಅಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿ ಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲೋದು ಈ 3 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು..! ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇ ಬೇರೆ ಇದೆ..

ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವ ನಗರಗಳು : ಒಟ್ಟು 12 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 2ನೇ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ದೆಹಲಿ, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಲಕ್ನೋ, ಜೈಪುರ, ಧರ್ಮಶಾಲಾ, ರಾಯ್ಪುರ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿವೆ.

ತವರು ಮೈದಾನ : ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಎರಡು ತವರು ಮೈದಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತನ್ನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನ್ಯೂ ಚಂಡೀಗಢ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ 4 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 3 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರಾಯ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ 2 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.

