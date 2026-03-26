IPL 2026 updates : 10 ತಂಡಗಳು, 50 ಪಂದ್ಯಗಳು-12 ನಗರಗಳು, 19ನೇ ಸೀಸನ್‌ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ

IPL 2026 2nd phase schedule : IPL 2026 ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ (BCCI) ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 19ನೇ ಸೀಸನ್ ಐಪಿಎಲ್ನ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದ ಕಾರಣ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಮಾರ್ಚ್ 11 ರಂದು 19 ನೇ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಕೇವಲ 20 ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ, ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 12 ರ ನಡುವೆ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉಳಿದ ಋತುವಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು.. ಇದೀಗ 2ನೇ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.
50 ಪಂದ್ಯಗಳು : ಐಪಿಎಲ್ನ 19 ನೇ ಸೀಸನ್ನ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 50 ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.. ಎರಡೂ ಹಂತ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 70 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಪ್ಲೇಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ 4 ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 74 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎನ್ನವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
BCCI announces schedule for second phase of #TATAIPL 2026
The remainder of the league stage, comprising 50 matches, will be played from April 13 to May 24, 2026, across 12 venues in India 🏟️
— IndianPremierLeague (@IPL) March 26, 2026
2ನೇ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು : ಸೀಸನ್ನ ಎರಡನೇ ಹಂತವು ಏಪ್ರಿಲ್ 13 ರಿಂದ 24 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು 12 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ಡಬಲ್ ಹೆಡರ್ಗಳು (ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಪಂದ್ಯಗಳು) ಇರುತ್ತವೆ. ಡಬಲ್ ಹೆಡರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆಯ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಸಂಜೆ 7:30 ಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವ ನಗರಗಳು : ಒಟ್ಟು 12 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 2ನೇ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ದೆಹಲಿ, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಲಕ್ನೋ, ಜೈಪುರ, ಧರ್ಮಶಾಲಾ, ರಾಯ್ಪುರ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿವೆ.
ತವರು ಮೈದಾನ : ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಎರಡು ತವರು ಮೈದಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತನ್ನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನ್ಯೂ ಚಂಡೀಗಢ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ 4 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 3 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರಾಯ್ಪುರದಲ್ಲಿ 2 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.