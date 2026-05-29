IPL 2026-BCCI: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಟೂರ್ನಿಯ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯದ ಭದ್ರತೆ ಕಾಪಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಕಟರ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
Smart Sunglasses Ban: ಇನ್ನೇನು ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ (IPL 2026) ಟೂರ್ನಿಯ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯದ ಭದ್ರತೆ ಕಾಪಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿರ್ಧಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಐಪಿಎಲ್ ಆಟಗಾರರ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಆಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎರಡು ಐಪಿಎಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವಾಗಲೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಹೈ-ಟೆಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಧರಿಸದಂತೆ ಆಟಗಾರರಿಗೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ (Smart Sunglasses Banned).
ಹೌದು, ಬಿಸಿಸಿಐ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ PMOA (ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ) ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗಾಗಲ್ಸ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನಗಳು ಆಡಿಯೋ-ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ಖಡಕ್ ನಿರ್ಧಾರ!
ಹೌದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ಗಳ ಹಾವಳಿ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಖಡಕ್ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐನ ಆಂಟಿ-ಕರಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಎಂಒಎ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಡಿಯೋ-ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಕೋರ್, ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಲೈವ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪಾಟ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು ಎಂಬ ಅಪಾಯದಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಆಟಗಾರರಿಗೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಈ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದು ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ನಿರ್ಧಾಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಬಹುತೇಕರು ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಹ ಈ ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ ಧರಿಸಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ, ಶಿಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುವುದು ನಿಷೇಧ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಆರ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರೋಮಿ ಭಿಂದರ್ ಅವರು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐ 1 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೀಗ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ, ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳಕೆಗೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.