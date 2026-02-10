ಪತ್ನಿಯರೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಇರುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ..!

ನವದೆಹಲಿ: 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ವೇಳೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯರು, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.ಈ ಮೂಲಕ ಮಂಡಳಿಯು ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಶಿಸ್ತಿನ ನೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಆಟಗಾರರ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.
ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರವಾಸವು 45 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ, ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 14 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸರಣಿಗಳ ಅವಧಿ ಈ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಬಾರದ ಕಾರಣ, ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಂತರ,ಆಟಗಾರರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರವಾಸದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.ಆದರೆ, ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ತಂಡದ ಶಿಸ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.
ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ತಂಡದ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಂಡಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.2025ರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಈಗ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ತವರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಆಡಲಿದ್ದು ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ.ಆಟಗಾರರು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಮರಳಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.