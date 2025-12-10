BCCI Bans Three Major Players: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಜೋರಾಗಿರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಮೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ ಘಟನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಹರಾಜಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ವೇಳೆ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿಯ ನಂತರ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್, ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ಮತ್ತು ಜೇಸನ್ ರಾಯ್ — ಈ ಮೂರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.
2025ರ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ಮತ್ತು ಜೇಸನ್ ರಾಯ್ ಇಬ್ಬರೂ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದರೂ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಲೀಗ್ನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದರು. ಬಿಸಿಸಿಐನ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಖರೀದಿಯಾದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರನು ಲೀಗ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಿಷೇಧ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಈ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮೇಲೂ 2026 ಮತ್ತು 2027 ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ಅವರನ್ನು 6.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಐಪಿಎಲ್ ತೊರೆದಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷದ ನಿಷೇಧ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಜೇಸನ್ ರಾಯ್ 2024ರಲ್ಲೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಲೀಗ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದರು. ಅವರು 2025ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲೂ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯದ್ದೇ. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ನಂತರ ಲೀಗ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಕಾರಣ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅವರು ಮೇಲೂ ಇಂತಹದೇ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್, ಬ್ರೂಕ್ ಮತ್ತು ರಾಯ್ ಮೂವರೂ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ತೀರ್ಮಾನವು 2026ರ ಹರಾಜು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಹಲವಾರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಈ ತಾರಾ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಈಗ ತಂಡಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಈ ಅವಿರತವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.