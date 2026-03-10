27 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ, T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ 150 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ..!

BCCI Bumper Reward For T20 World Cup Winners India: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 96 ರನ್ಗಳಿಂದ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ 131 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಾಯಕತ್ವದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಾನೇ ಬಿಸಿಸಿಐ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಬಾರ್ಬಡೊಸ್ನಲ್ಲಿ 2024ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಾಗ ನಗದು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಒಟ್ಟು 125 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಇಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 131 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಈ ಸಲ 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿ. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ದೇಶವಾಗಿ ಭಾರತ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೂರು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ದೇಶ ಭಾರತವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ತಂಡ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ 27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನದ ಜೊತೆ ಈ 131 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 158 ಕೋಟಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪಾಲಾಗಲಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಗೂ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 28.6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಿಜೇತ ತಂಡ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹಣದ ಹೊಳೆಯೇ ಹರಿದಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
