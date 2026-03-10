27 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ, T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ 150 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ..!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಐಸಿಸಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೊತ್ತದ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಸಿಗಲಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 10, 2026, 04:40 PM IST
  • ಭಾರತ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹಣದ ಹೊಳೆಯೇ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ
  • ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ
  • ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ನೀಡುತ್ತಿದೆ

ಕೃಪೆ; BCCI

BCCI Bumper Reward For T20 World Cup Winners India: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 96 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿರುವ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ 131 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ನಾಯಕತ್ವದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅನೌನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಾನೇ ಬಿಸಿಸಿಐ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿದೆ. 

ಬಾರ್ಬಡೊಸ್‌ನಲ್ಲಿ 2024ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಾಗ ನಗದು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಒಟ್ಟು 125 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಇಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. 

ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 131 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಈ ಸಲ 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿ. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ದೇಶವಾಗಿ ಭಾರತ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೂರು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ದೇಶ ಭಾರತವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup ಫೈನಲ್‌ ಗೆದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಟ್ರೋಫಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ‌ಶಕ್ತಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್..!

ಭಾರತ ತಂಡ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ 27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನದ ಜೊತೆ ಈ 131 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 158 ಕೋಟಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪಾಲಾಗಲಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್‌ ಹಾಗೂ ಸೂಪರ್‌ 8 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 28.6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಿಜೇತ ತಂಡ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದಿರುವ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹಣದ ಹೊಳೆಯೇ ಹರಿದಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಕೇವಲ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಅಲ್ಲ.. ಹನುಮಾನ್ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಟೀಕೆ..!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

