  • ಅಳಿವಿನ ಹಂಚಿನಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ 5 ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ವೃತ್ತಿಜೀವನ! ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌..

ಅಳಿವಿನ ಹಂಚಿನಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ 5 ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ವೃತ್ತಿಜೀವನ! ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌..

ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಂದ ಪಟ್ಟಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಇದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 10, 2026, 11:11 AM IST
  • ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಂದ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ.
  • ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.
  • ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಂದ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ಔಟ್‌.

ಅಳಿವಿನ ಹಂಚಿನಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ 5 ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ವೃತ್ತಿಜೀವನ! ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌..

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) 2025-26ರ ಋತುವಿಗಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಿರಿಯ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಟಗಾರರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ (ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಂದ) ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2026 ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಈ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆಗಳಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಘಾತವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ತಂಡವನ್ನು ಮೂರು ಶ್ರೇಣಿಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ ಅಗ್ರ ವರ್ಗವಾದ ಗ್ರೇಡ್ ಎ+ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಈಗ ಗ್ರೇಡ್-ಬಿ ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಬಿಸಿಸಿಐ ತನ್ನ ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ A+ ದರ್ಜೆಯನ್ನು ಮಂಡಳಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಈ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2025-26 ಋತುವಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಗವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ ತಂಡ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.. T20 World Cup ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 200 plus ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಟೀಮ್‌ ಯಾವುದು?

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಅಗ್ರ ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಮಾತ್ರ ಅಗ್ರ ಗ್ರೇಡ್ ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಗ್ರೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಗ್ರೇಡ್-ಎ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿರಾಜ್, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಈಗ ಗ್ರೇಡ್-ಬಿ ಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್-ಬಿ ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ದಂತಕಥೆಗಳು ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವರೂಪಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರು ಒಂದೇ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅವರನ್ನು ಗ್ರೇಡ್-ಬಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ A+ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ, ಅವರ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಕುಸಿಯುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್.. ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ನಡೆಯೋದು ಪಕ್ಕಾ, ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ?

ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 2025-26ರ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಂದ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಶಮಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 2025 ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ಆಡಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆಯ್ಕೆದಾರರ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಮಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೂಲಕ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಗ್ರೇಡ್ ಎ: ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ

ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಐವರಿದ್ದರೆ ಈಗ 11 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರೇಡ್ ಸಿ: ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಪರಿಧಿ ಕೃಷ್ಣ, ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್, ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್, ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. ನಾಯಕ ಗಿಲ್‌ಗಿಂತಲೂ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟು ಅವಮಾನ!

ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಆಟಗಾರರ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನದಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಹೊಸ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವೇತನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಗ್ರೇಡ್ ಎ: 7 ಕೋಟಿ ರೂ. (ಶುಬ್‌ಮನ್ ಗಿಲ್, ಬುಮ್ರಾ, ಜಡೇಜಾ).

ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ: 5 ಕೋಟಿ ರೂ. (ರೋಹಿತ್, ಕೊಹ್ಲಿ, ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು).

ಸಿ ದರ್ಜೆ: 3 ಕೋಟಿ ರೂ. (ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ).

ಮೊದಲು, ಅವರು ಎ+ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ 7 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ, ಗ್ರೇಡ್-ಬಿ ದರ್ಜೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಕೇವಲ 5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿತವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup: ಭಾರತದ ಜತೆಗಿನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಪಂದ್ಯ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಡ್ರಾಮಾಗೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌.. ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ‌ದ ಪಕ್ಕಾ ಪ್ಲಾನ್‌ ಇಲ್ಲಿದೇ!

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

