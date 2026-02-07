ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾಗಿಲು ಬಂದ್.. ಬಿಸಿಸಿಐ ದಿಟ್ಟ ನಡೆಯಿಂದ ದಿಗ್ಗಜರ ಯುಗಾಂತ್ಯ! ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್..‌

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಟಗಾರರ ವಾರ್ಷಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಂದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದ್ದು, ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರವೆಂದರೆ 'ಎ+' ವರ್ಗವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಧಾರಸ್ತಂಭಗಳಾಗಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ವೇತನವನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಿದೆ.
ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ 'ಬಿ' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ:
ದೈನಿಕ್ ಜಾಗರಣ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದದಡಿಯಲ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು 'ಬಿ' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು 'ಎ+' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರು. ರೋಹಿತ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಕಾರಣ ಅವರ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಜೊತೆಗೆ ಟಿ20 ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು 'ಬಿ' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶುಭ್ಮನ್ 'ಎ' ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕತ್ವದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಈಗ 'ಎ' ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ಉನ್ನತ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರಿಗೆ 'ಎ' ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಮುಂಬರುವ ಯುಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ.
'ಸಿ' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 16 ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ:
ಯುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು, ಗರಿಷ್ಠ 16 ಆಟಗಾರರನ್ನು 'ಸಿ' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಐಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿರುವ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಅವರಂತಹ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಸಹ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು:
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರನ್ನು 'ಎ' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜೆಮಿಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಮತ್ತು ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐನ ಈ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಆಟಗಾರರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಇದರ ಮೂಲಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.