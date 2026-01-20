ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಂದ; KL ರಾಹುಲ್‌, ಕೊಹ್ಲಿ ಸೇರಿ ಯಾವ್ಯಾವ‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಹಣ ಪಡೀತಾರೆ.. A+ ತೆಗೆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಸ್‌?

ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋತು ಭಾರೀ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ ವಿಜಯದ ನಗೆ ಬೀರಿದೆ. ಭಾರತ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಸೋತಿರುವುದು ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಡಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಟಗಾರರು, ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ?.
ಸರಣಿ ಸೋಲಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಕೇಂದ್ರದ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎನ್ನುವಂತೆ A+ ಕೆಟಗರಿಯನ್ನೇ ಲಿಸ್ಟ್ನಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮಹ್ವದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ A+ ಕೆಟಗರಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
A+ ಕೆಟಗರಿ ಎಂದರೆ ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಆಟಗಾರರು. ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್, ಜಡೇಜಾ, ಬೂಮ್ರಾ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ತಲಾ ಏಳು ಕೋಟಿ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಈ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಬಿಸಿಸಿಐನ 4 ವರ್ಗಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?
A+ ಕೆಟಗರಿ- 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು- ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಕೊಹ್ಲಿ, ಬೂಮ್ರಾ, ಜಡೇಜಾ
A ಕೆಟಗರಿ- 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು- ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಸಿರಾಜ್, ಗಿಲ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್,
B ಕೆಟಗರಿ- 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು- ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್.
C ಕೆಟಗರಿ- 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು- ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ, ರಜತ್ ಪಾಯಕ್ಕೆ ಜುರೆಲ್, ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್, ಆಕಾಶ ದೀಪ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಇಶನ್ ಕಿಶನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ,
