English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ಕಂಡೀಷನ್‌ಗೆ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದಲೂ ರೋಹಿತ್- ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಗೇಟ್‌ಪಾಸ್‌! ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ

BCCI restrictions on rohit sharma and Virat Kohli: ಭಾರತ ತಂಡವು ಈಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಿಂದ 25 ರವರೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮುಂದಿನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ತನ್ನದೇ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 11, 2025, 03:36 PM IST
    • ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ
    • ಬಿಸಿಸಿಐ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ
    • ಇಬ್ಬರೂ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತಾರೆ

Trending Photos

ಕೇತು-ಶುಕ್ರರ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯಿಂದ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ!!
camera icon4
Venus Ketu
ಕೇತು-ಶುಕ್ರರ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯಿಂದ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ!!
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ: ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ
camera icon5
Sun Transit In Leo
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ: ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ
ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಿವು: ಚೌತಿಯಂದು ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವನು; ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇವರತ್ತ ಸುಳಿಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ವಿನಾಯಕ
camera icon6
Ganapati favorite zodiac signs
ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಿವು: ಚೌತಿಯಂದು ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವನು; ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇವರತ್ತ ಸುಳಿಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ವಿನಾಯಕ
ಹೃದಯಾಘಾತದ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಉಗುರಗಳ ಮೇಲೆ...ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ..!
camera icon6
Symptoms Of Heart Attack
ಹೃದಯಾಘಾತದ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಉಗುರಗಳ ಮೇಲೆ...ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ..!
ಈ ಕಂಡೀಷನ್‌ಗೆ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದಲೂ ರೋಹಿತ್- ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಗೇಟ್‌ಪಾಸ್‌! ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ

BCCI restrictions on rohit sharma and Virat Kohli: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ! ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಮರಳುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡವು ಈಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಿಂದ 25 ರವರೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮುಂದಿನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ತನ್ನದೇ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ದಿಗ್ಗಜರು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ-ಎ ತಂಡವು ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರಣಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರರು ಭಾರತ-ಎ ಪರ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕೆಂಬ ಚಿಂತನೆ ಬಿಸಿಸಿಐನಲ್ಲಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ-ಎ ತಂಡವು ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಿಸ್ಟ್-ಎ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ಮತ್ತು 5 ರಂದು ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಭಾರತದ ಹಿರಿಯರ ತಂಡವು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿರುವ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ.

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 83 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 25,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ದಂತಕಥೆಗಳು 2027 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ವರೆಗೆ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಉಳಿದಿದೆ. ಆಗ ರೋಹಿತ್‌ಗೆ 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿರಾಟ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 39 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬಹುಶಃ 2027 ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ.

ಬಿಸಿಸಿಐ ಮೂಲವೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಿಟಿಐಗೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, 'ಅವರಿಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ಮೊದಲು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತೆ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ತಂಡದ ಗಮನ ಫೆಬ್ರವರಿ-ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿನ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದೆ.

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಳಾಂಗಣ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ನಂತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ನಂತರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮುಂಬೈಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಕೂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 ರಂದು ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ವಿದಾಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ, ಆದರೆ ಮಂಡಳಿಯ ಮೂಲವು ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 30 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ನವೆಂಬರ್ 13, 16 ಮತ್ತು 19 ರಂದು ರಾಜ್‌ಕೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಎ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ-ಎ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮೂರು ಲಿಸ್ಟ್-ಎ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಳಿ ಗಡ್ಡ, ದಣಿದ ಕಣ್ಣುಗಳು... 37 ವರ್ಷಕ್ಕೇ ಗುರುತೇ ಸಿಗದಷ್ಟು ಬದಲಾದ ವಿರಾಟ್‌! ರಾಜನಂತೆ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಫೋಟೋ ನೋಡಿ

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 18 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ನಡುವೆ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಜನವರಿ 11, 14 ಮತ್ತು 18 ರಂದು ತವರಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೂ, ಅವರು ಕೇವಲ 2 ರಿಂದ 3 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

 

Virat KohliRohit Sharma

Trending News