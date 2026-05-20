ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) 2026-27ರ ಸಾಲಿನ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೀಸನ್ನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟು 1,788 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರಸದೌತಣ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 23, 2026 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ'ಯೊಂದಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ದೇಶೀಯ ಸೀಸನ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆರು ವಲಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಟೂರ್ನಿಯು ಸುದೀರ್ಘ ಸ್ವರೂಪದ (ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಪಂದ್ಯಗಳು) ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ದಾರಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ತದನಂತರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಇರಾನಿ ಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಬಹುದಿನಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ಆಟಗಾರರ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಲ್ ಸಿ.ಕೆ. ನಾಯುಡು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ಬಾರಿಯ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯ 'ಎಲೈಟ್' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 32 ತಂಡಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ತಲಾ ಎಂಟರಂತೆ 4 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ (A, B, C, D) ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 'ಪ್ಲೇಟ್' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 6 ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಾಡಲಿವೆ.
BCCI announces the schedule for the Indian Domestic Season 2026-27, which will feature 1,788 matches across age groups and formats in men’s and women’s cricket.
— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) May 20, 2026
ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು:
ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ: ಪುರುಷರ U23 ರಾಜ್ಯ 'ಎ' ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಏಕದಿನ (ODI) ಪಂದ್ಯಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಿ.ಕೆ. ನಾಯುಡು ಟ್ರೋಫಿ: ಕರ್ನಲ್ ಸಿ.ಕೆ. ನಾಯುಡು ಟ್ರೋಫಿ ವಿಜೇತರು ಮತ್ತು 'ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ' (ಉಳಿದ ಭಾರತ) ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ 4 ರವರೆಗೆ ಮರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು U23 ಆಟಗಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯ: ಕೂಚ್ ಬೆಹಾರ್ ಟ್ರೋಫಿಯ (ಎಲೈಟ್ ಗ್ರೂಪ್) ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಮಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಹಾದಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಟ್ರೋಫಿ: U16 ವಿಭಾಗದ ಈ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಮರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ನಿಂದ ಜನವರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026-27: ತಂಡಗಳ ಗುಂಪುಗಳ ವಿವರ
ಎಲೈಟ್ ಎ: ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ವಿದರ್ಭ, ಬರೋಡಾ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಪುದುಚೇರಿ, ಗೋವಾ.
ಎಲೈಟ್ ಬಿ: ಕರ್ನಾಟಕ**, ಆಂಧ್ರ, ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ತ್ರಿಪುರ, ಪಂಜಾಬ್, ಅಸ್ಸಾಂ.
ಎಲೈಟ್ ಸಿ: ಬಂಗಾಳ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಸರ್ವೀಸಸ್, ಗುಜರಾತ್, ಕೇರಳ, ದೆಹಲಿ, ಒಡಿಶಾ.
ಎಲೈಟ್ ಡಿ: ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಮುಂಬೈ, ಹರಿಯಾಣ, ರೈಲ್ವೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಚಂಡೀಗಢ.
ಪ್ಲೇಟ್ ಗುಂಪು: ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಣಿಪುರ, ಮೇಘಾಲಯ, ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಮಿಜೋರಾಂ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ.