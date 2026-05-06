ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಮೇಲೆ ಇತರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗಳು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಯಾಕೆ?.
BCCI is playing finals only at Modi Stadium: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ಪಂದ್ಯಗಳು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಗಿಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಭಾರತದ ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಮೊಟೆರಾದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನವಾಗಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಗಳು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಒಟ್ಟು 1,32,000 ಜನರು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಕುಳಿತು ನೋಡುವಂತಹ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೇ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಈ ಮೊದಲು ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಗುಜರಾತ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಇತ್ತು. ಈ ಹಳೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ 1987, 1996, ಮತ್ತು 2011ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 2020ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೂ ಮೊದಲೇ 2020ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 24 ರಂದು ನಮಸ್ತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಎಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ 2021ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 24 ರಂದು ಅಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದು ಅವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು. ಇದೆಲ್ಲಾ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮೋದಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಗಳಂತೂ ನೇರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದ ಮೇಲೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ 2023 ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲುಂಡಿತು. 2026ರಲ್ಲಿ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಇನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ಬಂದರೆ, 2022, 2023 ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ. ಬಳಿಕ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ 2025ರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಸಿಬಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು. ಇದು ಕೇವಲ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಷ್ಟೇ, ಸರಣಿ, ಲೀಗ್, ಟೂರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ಈ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಿಂಹಪಾಲು ಎನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ಈಗೀಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಆಯೋಜನೆಯೇ ಅಪರೂಪ ಎನ್ನಬಹುದು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡಾಣಗಳು ಎಂದರೆ, ಚೆನ್ನೈನ ಎಂಎ ಚಿದಂಬರಂ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಮುಂಬೈಯ ವಾಂಖೆಡೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಆಂಧ್ರದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಮೈದಾನ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ, ನವೀ ಮುಂಬೈ ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳು ಇವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳೇ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.