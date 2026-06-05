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ಬಿಸಿಸಿಐ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್: ವಿದೇಶಿ ಟಿ20 ಲೀಗ್ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದು ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್!

ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಬಯಸಿದೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 05, 2026, 06:50 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 06:50 PM IST
ಬಿಸಿಸಿಐ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್: ವಿದೇಶಿ ಟಿ20 ಲೀಗ್ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದು ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್!

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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ವಿದೇಶಿ ಟಿ20 ಲೀಗ್ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದು ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್!
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