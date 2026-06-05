ಮುಂಬೈ: ವಿದೇಶಿ ಟಿ20 ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಆಸೆಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ದಿಢೀರ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಭಾರಿ ಶಾಕ್ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಮಹತ್ವದ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವ ಆಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಸ ನಿವೃತ್ತಿ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮಂಡಳಿ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಲೀಗ್ಗಳಿಂದ ಬರುವ ಲಾಭದಾಯಕ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಅವಧಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಲೋಪದೋಷದ ದುರುಪಯೋಗ!
ಬಿಸಿಸಿಐನ ಸದ್ಯದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ದೇಶೀಯ ಅಥವಾ ಐಪಿಎಲ್ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರನು ವಿದೇಶಿ ಟಿ20 ಅಥವಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆಟಗಾರರು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ ವಿದೇಶಿ ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ನಿಯಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಲೋಪದೋಷವನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಲವಾರು ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ತನೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿ ವಿದೇಶಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಈಗ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶಿ ಲೀಗ್ಗಳತ್ತ ಆಟಗಾರರು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು 'ಕೂಲಿಂಗ್-ಆಫ್ ಅವಧಿ'ಯನ್ನು ತರಲು ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಅನ್ವಯ, ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರನು ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನೇರವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಹೋದರೆ, ಆತ ಮತ್ತೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮರಳಲು ಬಯಸಿದಾಗ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಠಿಣ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ, ಆತ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ, ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ನೂರು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಬಯಸಿದೆ. ಈ ಕಠಿಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾನೂನು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.