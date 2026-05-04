BCCI New Rules for IPL : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯರ ಜೊತೆ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದು ಮಾಡುವ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಆಟಗಾರರ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ BCCI ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ..
BCCI anti-corruption unit : ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕೇವಲ ಸಿಕ್ಸರ್-ಬೌಂಡರಿಗಳ ಆರ್ಭಟಕಷ್ಟೇ ಸಿಮೀತವಾಗಿಲ್ಲ. ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಜೊತೆ ನಟಿಯರ ಅತಿಯಾದ ರಿಲೇಷನ್ ಶಿಪ್ ಮೈದಾನದವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೌದು.. ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಪಂದ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂಗುತ್ತಿರುವುದು. ಪಂದ್ಯದ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೆಳತಿಯರೂ ಸಹ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಬಿಸಿಸಿಐ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು, ನಾವು ಆಟಗಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಐಪಿಎಲ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ವೃತ್ತಿಪರ ಲೀಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಟದ ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..
ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ತಂಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೂ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳೇ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಂಡಳಿ ನೆನಪಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಆಟಗಾರರ ಪತ್ನಿಯರು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಮಂಡಳಿಯ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ 'ಗೆಳತಿಯರ' ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿ ಬರಲಿವೆ.
ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು : ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿ ಕೇವಲ ಶಿಸ್ತಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬದಲಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ನಿಯಮಗಳ (Anti-Corruption Unit) ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನೂ ಇದು ಎತ್ತಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ತಂಡದ ಆಂತರಿಕ ತಂತ್ರಗಳು, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಮಂಡಳಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಂದಿನ ರಿಲ್ಸ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೇಂಡ್ಸ್ ಅರಿಯದೇ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಫೊಟೋ ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಫಿಯಾಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಈಗ ಆಟಗಾರರಿಂದ 'ಅಧಿಕೃತ ಗೆಳತಿಯರ' ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೇಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ..
ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡವು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಭೇಟಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ನಿರ್ಬಂಧವಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಈಗ ಐಪಿಎಲ್ನ 10 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, 2026ರ ಋತುವಿನ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಏಕರೂಪದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಹೊರಬರಲಿವೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುವ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಶಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ..