ಬಿಸಿಸಿಐ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಿಥುನ್ ಮನ್ಹಾಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ? ಅಪ್ರತಿಮ ಆಟಗಾರನಾದ್ರೂ ಸಚಿನ್‌- ದ್ರಾವಿಡ್‌ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಮಂಕಾಗಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ

Mithun Manhas Background: ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮಿಥುನ್ ಮನ್ಹಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐನ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಮಂಡಳಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಪರ ಆಡಿದ್ದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮಿಥುನ್ ಮನ್ಹಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಸಭೆ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ರೋಜರ್ ಬಿನ್ನಿ ಅವರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಾಗಿನಿಂದ ಈ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ತಾರೆ ಮನ್ಹಾಸ್:
45 ವರ್ಷದ ಮಿಥುನ್ ಮನ್ಹಾಸ್ ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 1997/98 ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ರಂತಹ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಮುಂದೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮನ್ಹಾಸ್ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಬಳಿಕ ದೆಹಲಿ ರಣಜಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನ್ಹಾಸ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲೇ ಆಡಿದ್ದರು. 2007-08ರ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ, 57.56 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 921 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು.
ಮನ್ಹಾಸ್ 2015 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತವರು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 157 ಪಂದ್ಯಗಳು, 9714 ರನ್ಗಳು ಮತ್ತು 27 ಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು 130 ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4126 ರನ್ಗಳು ಮತ್ತು 91 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1170 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ
2008 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ್ ಮನ್ಹಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ಡೆವಿಲ್ಸ್ (ಈಗ ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್) ಖರೀದಿಸಿತು. 2010 ರವರೆಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಪುಣೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು 2014 ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 55 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಮನ್ಹಾಸ್, 22.34 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 514 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಮನ್ಹಾಸ್ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 109.36 ಆಗಿತ್ತು.
ಕೋಚಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ, ಮನ್ಹಾಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು 2017 ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅಂಡರ್ -19 ತಂಡಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಲಹೆಗಾರರಾದರು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಮತ್ತೆ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಮರಳಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದರು. ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು, ಮನ್ಹಾಸ್ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ನ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈಗ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ.