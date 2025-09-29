English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 29, 2025, 02:47 PM IST
  • ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹುದ್ದೆಯಾಗಿದೆ
  • ಸಂಬಳವಿಲ್ಲದ ಹುದ್ದೆ, ಆದರೆ ಭಾರೀ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಬಿಸಿಸಿಐನ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಿಥುನ್ ಮನ್ಹಾಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಳವಿಲ್ಲ..! ಆದರೂ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ..?

Bcci new president salary: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ (BCCI) ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮಿಥುನ್ ಮನ್ಹಾಸ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿಯೇನಂದರೆ, ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿರ ಸಂಬಳ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವು ಕೇವಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹುದ್ದೆ, ಆದರೂ ಮನ್ಹಾಸ್ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ? ನೋಡೋಣ.

ಸಂಬಳವಿಲ್ಲದ ಹುದ್ದೆ, ಆದರೆ ಭಾರೀ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ಮನ್ಹಾಸ್ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ ಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಬಳವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತರ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳಂತೆ, ಅವರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಭತ್ಯೆ, ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.

ದೇಶೀಯ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ₹40,000 ಭತ್ಯೆ
ವಿದೇಶಿ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ US$1,000 (ಸುಮಾರು ₹88,668)
ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ₹30,000 ಭತ್ಯೆ
ವ್ಯಾಪಾರ ವರ್ಗ ಪ್ರಯಾಣ (ದೇಶೀಯ), ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್/ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ (ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ)
ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ ಸೂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ
ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದರೆ, ಮನ್ಹಾಸ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಾಗೂ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಮಿಥುನ್ ಮನ್ಹಾಸ್‌ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ
45 ವರ್ಷದ ಮಿಥುನ್ ಮನ್ಹಾಸ್ ದೆಹಲಿಯ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ. ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 15,000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 9,714 ರನ್‌ಗಳು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೆಹಲಿಯ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅಂತ್ಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಮಾಜಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ರೋಜರ್ ಬಿನ್ನಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಿ, ಮನ್ಹಾಸ್ 37ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಮತ್ತು ಬಿನ್ನಿ ನಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ಮೂರನೇ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹುದ್ದೆಯಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಸಂಬಳವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಮನ್ಹಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಭತ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರೀ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅವರನ್ನು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದಕರನ್ನಾಗಿಸಲಿದೆ.

 

