Sachin Tendulkar retirement: ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಆಳಿದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎಂದರೆ ಅದು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು. ಸುದೀರ್ಘ 24 ವರ್ಷಗಳ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಏಳುಬೀಳುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರು. ಏಕದಿನ ಹಾಗೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವ್ರು ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 13 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಕಹಿ ಸತ್ಯವೊಂದು ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಗದ್ದಲ ಆದ ಮೇಲೆ 2013 ರಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು. ಆದ್ರೆ 2012ರಲ್ಲಿಯೇ ಸಚಿನ್ರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದು ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ (Sandeep Patil) ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, 2012 ಸಚಿನ್ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಫೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು. 10 ಒಡಿಐ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 31.51 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. 9 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಸಚಿನ್ ಕೇವಲ 23.80 ಸರಾಸರಿ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶತಕ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಏನು ನಿನ್ನ ಪ್ಲಾನ್, ಸಮಿತಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಗಾಬರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರನನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಆಟಗಾರನನ್ನು ಕೈಬಿಡಬಹುದು. ಆಟಗಾರನಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಸಚಿನ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ನವೆಂಬರ್ 2013ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಆಡಿ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
