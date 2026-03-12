English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ನನ್ನ ಭಾರತ ತಂಡದಿಂದ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಲು ಬಿಗ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌.. ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಡೆದಿದ್ದೇ ಬೇರೆ..!

ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ನನ್ನ ಭಾರತ ತಂಡದಿಂದ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಲು ಬಿಗ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌.. ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಡೆದಿದ್ದೇ ಬೇರೆ..!

ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಕೊನೆಯ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳಿದರು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 12, 2026, 05:26 PM IST
  • ಏಕದಿನ, ಟೆಸ್ಟ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್‌
  • ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ತೆಗೆಯಲು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು
  • ಅದು ಸಚಿನ್‌ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಫೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌ ಆಗಿತ್ತು

ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ನನ್ನ ಭಾರತ ತಂಡದಿಂದ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಲು ಬಿಗ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌.. ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಡೆದಿದ್ದೇ ಬೇರೆ..!

Sachin Tendulkar retirement: ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಆಳಿದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಎಂದರೆ ಅದು ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ಅವರು. ಸುದೀರ್ಘ 24 ವರ್ಷಗಳ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಏಳುಬೀಳುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರು. ಏಕದಿನ ಹಾಗೂ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್.‌ ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ಅವರನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ದೇವ್ರು ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 13 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಕಹಿ ಸತ್ಯವೊಂದು ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. 

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಗದ್ದಲ ಆದ ಮೇಲೆ 2013 ರಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು. ಆದ್ರೆ 2012ರಲ್ಲಿಯೇ ಸಚಿನ್‌ರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದು ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಸಂದೀಪ್‌ ಪಾಟೀಲ್‌ (Sandeep Patil) ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂದೀಪ್‌ ಪಾಟೀಲ್‌ ಅವರು, 2012 ಸಚಿನ್‌ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಫೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌ ಆಗಿತ್ತು. 10 ಒಡಿಐ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 31.51 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. 9 ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಸಚಿನ್‌ ಕೇವಲ 23.80 ಸರಾಸರಿ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶತಕ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿನ್‌ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಏನು ನಿನ್ನ ಪ್ಲಾನ್‌, ಸಮಿತಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಗಾಬರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2026 IPL ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ವಿಘ್ನ.. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಟೂರ್ನಿಗೂ ತಟ್ಟಿದ LPG ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಬಿಸಿ..!

ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರನನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಆಟಗಾರನನ್ನು ಕೈಬಿಡಬಹುದು. ಆಟಗಾರನಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಸಚಿನ್‌ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ನವೆಂಬರ್ 2013ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಆಡಿ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ.. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಪಡೆದ ಆ ಟೀಮ್‌ ಯಾವುದು?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

