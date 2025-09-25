English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮಂಡಳಿ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಇವರಿಗಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಂತಿಂಥದ್ದಲ್ಲ

BCCI President Salary: ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಂಬಳ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 25, 2025, 08:51 PM IST
    • ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆ
    • ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಮಿಥುನ್ ಮನ್ಹಾಸ್ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
    • ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಈ ಸುದ್ದಿ

BCCI President Salary: ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೆಹಲಿಯ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಮಿಥುನ್ ಮನ್ಹಾಸ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಈ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಟಿ20 ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದಿಂದಲೂ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್‌ನ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ? ಕಾರಣ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್

ಮಿಥುನ್ ಒಬ್ಬ ಅನ್‌ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಟಗಾರ:
ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಸರು ಚರ್ಚಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅವರ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಿಥುನ್ ಮನ್ಹಾಸ್ ಅವರು ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯವೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಿಥುನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿಲ್ಲ.

ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು?
ಬಿಸಿಸಿಐ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಂಬಳ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕಥೆ ಬೇರೆಯೇ. ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು "ಪದಾಧಿಕಾರಿ" ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿರ ಸಂಬಳವಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ, ವಿವಿಧ ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸವಲತ್ತುಗಳು:
ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು $1,000 (84,000 ರೂಪಾಯಿ) ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೇಶದೊಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅವರು 30,000-40,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 5-ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಕೆಲಸದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಂಡಳಿಯು ಭರಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕಾರ
ಸವಲತ್ತುಗಳು ಒಂದು ವಿಷಯವಾದರೂ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಅದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಐಸಿಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವಾಗಿರಲಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ದದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಪ್ರಕಟ, ಕನ್ನಡಿಗ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಔಟ್, ಪಡಿಕಲ್ ಗೆ ಸ್ಥಾನ..!

 

 

