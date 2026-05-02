ಜೈಪುರ: ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಜೈಪುರದ ಸವಾಯಿ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ 43ನೇ ಪಂದ್ಯವು ಕೇವಲ ಸೋಲು-ಗೆಲುವಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಶಿಸ್ತಿನ ಘಟನೆಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಂಡವು 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವೇಗಿ ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್ ಐಪಿಎಲ್ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಎರಡನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮರು ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಜೇಮಿಸನ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು.ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಜೇಮಿಸನ್, ಔಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಬಳಿ ಬಂದು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿ ಕೆಣಕಿದ್ದಾರೆ.
Kyle Jamieson has been handed one demerit point and issued an official warning for an excessive celebration following the dismissal of Vaibhav Suryavanshi.
ಜೇಮಿಸನ್ ಅವರ ಈ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 2.5 (ಲೆವೆಲ್ 1) ರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವಂತಹ ಸನ್ನೆ ಅಥವಾ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿ ರಾಜೀವ್ ಸೇಥ್ ಅವರು ಜೇಮಿಸನ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ಡಿಮೆರಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ರೆಫರಿ ನೀಡಿದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಫಲರಾದರೂ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಬರ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.ಒಟ್ಟು ರನ್ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 404 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸದ್ಯ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.