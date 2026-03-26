ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ 4 ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಗ್‌ ಫೈಟ್‌.. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ T20 ಪಂದ್ಯ, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಔಟ್‌!

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅನ್ನು ತವರಿನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡ, ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದಂತೆ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಭಾರತ ತಂಡ ಆಡಲಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 26, 2026, 06:23 PM IST
  • ಬಲಿಷ್ಠ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೇರಿ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸರಣಿಗಳು
  • ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಪಂದ್ಯಗಳು
  • ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತ ಕಠಿಣ ದಂಡಯಾತ್ರೆ

ಕೃಪೆ; BCCI

BCCI releases schedule of ODI, T20, Test series: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ರಿಂದ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಏಕದಿನ, ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿರುವ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸಾಲು ಸಾಲು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ ಭಾರತ ತಂಡವೂ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಒಟ್ಟು 17 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 22 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. 

ಭಾರತ ತಂಡವು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಐದು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಆಡಲಿದೆ. ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರ, ಗುವಾಹಟಿ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಚಂಡೀಗಢದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಲಕ್ನೋ, ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಕೊನೆಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುವ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಐದು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 26 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ‌ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ರವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. 

ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯ ಬಳಿಕ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾವೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ರಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜೊತೆ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ದೆಹಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳು ರಾಜ್‌ಕೋಟ್, ಕಟಕ್ ಮತ್ತು ಪುಣೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 26ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿವೆ. 

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡವೂ ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡವೂ 2027ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ODI ಸರಣಿ ಆಡಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಜನವರಿ 3 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಈ ಸರಣಿಯೂ ಜನವರಿ 27ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 

ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಹಾಗೂ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಹಾಗೂ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಿದ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ತಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಜೊತೆ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಭಾರತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. 2027ರ ಜನವರಿ 21ರಂದು ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಮಾರ್ಚ್‌ 27ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲದೆ. ಈ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಾಗ್ಪುರ, ಚೆನ್ನೈ, ಗುವಾಹಟಿ, ರಾಂಚಿ ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

