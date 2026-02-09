English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ್ ನಡುವೆ ಇರುವುದು ಮುನಿಸಲ್ಲ, ದ್ವೇಷ! ಮೌನ ಮುರಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ..

ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ್ ನಡುವೆ ಇರುವುದು ಮುನಿಸಲ್ಲ, ದ್ವೇಷ! ಮೌನ ಮುರಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ..

ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಹಾಗೂ ಕೊಹ್ಲಿ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 9, 2026, 07:36 AM IST
  • ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ರಾ ಕೊಹ್ಲಿ?
  • ಕೊಹ್ಲಿ-ಗೌತಮ್‌ ನಡುವೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆಯಾ ದ್ವೇಶದ ಜ್ವಾಲೆ?
  • ಕಿಂಗ್‌-ಗಂಭೀರ್‌ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ.

Trending Photos

ಒಡಹುಟ್ಟಿದವನಿಂದಲೇ ವಿಷಪ್ರಾಶನ.. ಕಿಡ್ನಿಫೇಲ್‌ನಿಂದ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 750 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್! ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ..
camera icon6
ACTOR
ಒಡಹುಟ್ಟಿದವನಿಂದಲೇ ವಿಷಪ್ರಾಶನ.. ಕಿಡ್ನಿಫೇಲ್‌ನಿಂದ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 750 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್! ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ..
ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ 108 ಕರೆ ಮಾಡಿ..! ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ
camera icon9
chest pain
ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ 108 ಕರೆ ಮಾಡಿ..! ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ
ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ-ಧನ ಯೋಗದ ಮಹಾಯುತಿ: 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ
camera icon6
Gajakesari Rajayoga
ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ-ಧನ ಯೋಗದ ಮಹಾಯುತಿ: 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಟ್ರೆಂಡ್‌! ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಗಮನ
camera icon6
Gold investment trend
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಟ್ರೆಂಡ್‌! ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಗಮನ
ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ್ ನಡುವೆ ಇರುವುದು ಮುನಿಸಲ್ಲ, ದ್ವೇಷ! ಮೌನ ಮುರಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ..

ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ, ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ಇದೀಗ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ "ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂಬ ಎಲ್ಲಾ ವದಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ವರದಿಗಳನ್ನು ಸೈಕಿಯಾ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, "ನಾನು ಅವರು (ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ್) ಜಗಳವಾಡುವುದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಉತ್ತಮ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾಯಕನಾಗಿ ಸೋತ್ರಾ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌? ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಕುರಿತು ವಿದೇಶಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ..

ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಕೊಹ್ಲಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. 2027 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಾಗಿ ಭಾರತದ ODI ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ XI ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನವು ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ವಿವಾದದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ದೋಷರಹಿತ ಫಾರ್ಮ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಈ ವಿಷಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

37 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಈಗ ತಮ್ಮ ಏಕದಿನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಾರತ ಪರ ಕಳೆದ ಆರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶತಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 93 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಸುತ್ತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಲುವು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup; ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಜಸ್ಟ್‌ ಮಿಸ್‌.. ಕೇವಲ 4 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಶಿಶು..!

ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಕೊಹ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದ ನಂತರ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, 2025ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಐಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

BCCI SecretaryDevajit saikiaVirat KohliGautam Gambhir

Trending News