BCCI shoker rishab pant: IPL ಮಧ್ಯೆಯೇ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಿಂದ ಔಟ್ ಆ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗಲಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ.
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಏಕದಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಬಹುದು ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಲವಾಗಿವೆ. ಏಕದಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಜು ಅವರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೈನಿಕ್ ಜಾಗರಣ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಸಂಜು ಅವರನ್ನು ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಮುಖ್ಯ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ, ಸಂಜು ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿದ್ದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಜುಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಬಹುದು.
ಸಂಜು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆಟಗಾರ. ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಉತ್ತಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜು ಇದುವರೆಗೆ 16 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಟ್ಟು 510 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಾಸರಿ 56.66. ಅವರು ಮೂರು ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಏಕದಿನ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಆಟಗಾರನಿಗೆ 50 ಓವರ್ಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಂಜು ಎದುರಿಸಿದ ಈ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಇದುವರೆಗೆ 31 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಂತ್ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 871 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಾಸರಿ 33.50. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು ಐದು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಜು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಕರೆತರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದರು. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲೂ ಸಂಜು ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಏಕದಿನ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲೂ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ವರದಿಗಳಿದ್ದವು. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ನಂತಹ ಇತರ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್ಗಳು ಸಂಜು ಜೊತೆಗೆ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಜು ಅವರನ್ನು ಏಕದಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ನಾಯಕ ಗಿಲ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವೂ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಪರ ವಕಾಲತ್ತು ವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರು ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಎಡಗೈ ಬೌಲರ್ ಆಗಿರುವುದು ಕಿಶನ್ ಪರವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಕೂಡ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ. ಧ್ರುವ್ ಜುರಾಲ್ ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜುರಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕೀಪರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ. ಸರಣಿಯು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸರಣಿಯು ಜೂನ್ 14, 17 ಮತ್ತು 20 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೇ ಕೊನೆಯ ವಾರ ಅಥವಾ ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಘೋಷಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಏಕದಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಬದಲಿಗೆ ಸಂಜು ಅವರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.