ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ. ಯಾರು ಯಾರು ನಿಗಾ ಇಡಲಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 20, 2026, 06:36 PM IST
  • ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮಂಡಳಿ
  • ಇನ್ನು ಹಲವು ತಿಂಗಳಗಳ ಬಾಕಿ ಮೊದಲೇ ಆಟಗಾರರ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ
  • ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ

EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮ: ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆ, ಇಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮ: ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆ, ಇಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
ಶನಿದೇವರ ಚಲನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ ಹೊಡೆಯಲಿದೆ!
ಶನಿದೇವರ ಚಲನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ ಹೊಡೆಯಲಿದೆ!
IPL 2026: ಒಂದು ಡಿವೋರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ನಂತರ ಮದ್ಯಪಾನ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಖಿಲಾಡಿ..! ಐಪಿಎಲ್ 2026ಗೆ ಈಗ ಫುಲ್ ಫಿಟ್..!
IPL 2026: ಒಂದು ಡಿವೋರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ನಂತರ ಮದ್ಯಪಾನ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಖಿಲಾಡಿ..! ಐಪಿಎಲ್ 2026ಗೆ ಈಗ ಫುಲ್ ಫಿಟ್..!
ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ.. ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ ಬಾದಾಮಿ! ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿದೆ
ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ.. ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ ಬಾದಾಮಿ! ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿದೆ
BCCI short listed 20 Players names for ODI world cup: 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) 2027ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ನಮೀಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐ 20 ಸಂಭಾವ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಕೇವಲ 15 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಐದು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್‌ ಬಳಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಬಹುದು. 

ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಿವಸುಂದರ್ ದಾಸ್, ಆರ್.ಪಿ ಸಿಂಗ್, ಅಜಯ್ ರಾತ್ರಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಗ್ಯಾನ್ ಓಜಾ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ಹಾಜರಿರುತ್ತಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ 2028ರ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 2028ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಾಗಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಕಣ್ಣಿಡಲಿದೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ, ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ನಾಲ್ವರು ವೇಗಿಗಳಾದ ಜಸ್‌ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಶ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಿದೆ. ಮೊಣಕಾಲಿನ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಈಗಾಗಲೇ ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2027 ರವರೆಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 9 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಗ್ರ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಟಗಾರರು ಈ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ವೇಳೆ ಅವರು ಗಾಯಗೊಳ್ಳದಿದ್ರೆ ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಸಿರಾಜ್ ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

