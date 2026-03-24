  • RCB ಸೇರಿ ಈ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌.. ರೋಹಿತ್‌, ಕೊಹ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವೂ ಇವುಗಳನ್ನೂ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು!

RCB ಸೇರಿ ಈ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌.. ರೋಹಿತ್‌, ಕೊಹ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವೂ ಇವುಗಳನ್ನೂ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು!

ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ತಂಡಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 24, 2026, 06:37 PM IST
  • ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ
  • ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಆಟಗಾರರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದೇ ಬೇಡ
  • ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸದಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

RCB ಸೇರಿ ಈ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌.. ರೋಹಿತ್‌, ಕೊಹ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವೂ ಇವುಗಳನ್ನೂ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು!

BCCI to implement strict rules in IPL 2026: ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (IPL) ಇದೇ 28 ರಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್‌ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ನಡುವೆ ಬಿಗ್‌ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. 19ನೇ ಸೀಸನ್‌ಗಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI), ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. 

ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ, ಆಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರೀ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪಿಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಆಟಗಾರರು ಪಂದ್ಯದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದರೆ ಪಿಚ್‌ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಪಂದ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸದಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ರೇಂಜ್-ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಪಿಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ಟಾರ್‌ ಪೇಸರ್‌ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟ RCB.. 2026ರ IPL ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್‌ ದಯಾಳ್‌ ಆಡ್ತಾರೋ, ಆಡಲ್ವೋ?

ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗ ಆಟಗಾರರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆಟಗಾರರು ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಟದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಆತಿಥ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆಟಗಾರರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡಳಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು.

ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರದ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್‌ ವೇಳೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆಟಗಾರರು ಕಿತ್ತಳೆ (Orange Caps) ಮತ್ತು ನೇರಳೆ (Purple Caps) ಟೋಪಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ಮಾರಾಟ.. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾಲೀಕರು!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

