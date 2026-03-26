  ಇನ್ಮುಂದೆ IPLನಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮ ಎತ್ತಂಗಡಿ.. ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಸೇರಿ ಈ ರೂಲ್ಸ್‌ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಎನ್ನುತ್ತಿರೋ ಆಟಗಾರರು!

ಇನ್ಮುಂದೆ IPLನಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮ ಎತ್ತಂಗಡಿ.. ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಸೇರಿ ಈ ರೂಲ್ಸ್‌ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಎನ್ನುತ್ತಿರೋ ಆಟಗಾರರು!

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 26, 2026, 12:28 AM IST
  • ಐಪಿಎಲ್‌ಮ ಈ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ
  • 10 ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರು ಬಿಸಿಸಿಐ ಜೊತೆ ಸಭೆ
  • ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಿಯಮವನ್ನು 2027 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ

BCCI to review impact player removal: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲಾ 10 ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರು ಬಿಸಿಸಿಐ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಒಂದು ನಿಯಮದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಈ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಈ ನಿಯಮ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಐಪಿಎಲ್ 2023 ರಿಂದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ನಿಯಮವು ವಿವಾದದಲ್ಲಿದೆ. ಆಟಗಾರರಿಗಂತೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 2024ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಿಯಮವನ್ನು 2027 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಬಿಸಿಸಿಐ ಮುಂದಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಾಗಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಈ ನಿಯಮವನ್ನು 2027 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಯಮವನ್ನು 2027ರ ಋತುವಿನ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.  

ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಂತೆಯೇ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಕೂಡ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು. ನಾನು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಸ್ವತಃ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲು ನಾವು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಈಗ ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ತಜ್ಞ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಅಥವಾ ಬೌಲರ್‌ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ನ ಅಗತ್ಯವೇನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ?. ನನಗೆ ಈ ನಿಯಮ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಯಮದಂತೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಈಗ. 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

