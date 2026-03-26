ಇನ್ಮುಂದೆ IPLನಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮ ಎತ್ತಂಗಡಿ.. ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಸೇರಿ ಈ ರೂಲ್ಸ್‌ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಎನ್ನುತ್ತಿರೋ ಆಟಗಾರರು!

BCCI to review impact player removal: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್ಗೂ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲಾ 10 ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರು ಬಿಸಿಸಿಐ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಐಪಿಎಲ್ನ ಒಂದು ನಿಯಮದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಈ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಈ ನಿಯಮ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಐಪಿಎಲ್ 2023 ರಿಂದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ನಿಯಮವು ವಿವಾದದಲ್ಲಿದೆ. ಆಟಗಾರರಿಗಂತೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 2024ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಿಯಮವನ್ನು 2027 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಬಿಸಿಸಿಐ ಮುಂದಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಾಗಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಈ ನಿಯಮವನ್ನು 2027 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಯಮವನ್ನು 2027ರ ಋತುವಿನ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಂತೆಯೇ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಕೂಡ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು. ನಾನು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಸ್ವತಃ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲು ನಾವು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಈಗ ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ತಜ್ಞ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಥವಾ ಬೌಲರ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಲ್ರೌಂಡರ್ನ ಅಗತ್ಯವೇನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ?. ನನಗೆ ಈ ನಿಯಮ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಯಮದಂತೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಈಗ.
