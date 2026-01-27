English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಏನಾದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿಲ್ಲ..‌ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮುಂದಿಟ್ಟು ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ! ಹೊರಬಿತ್ತು ಪಾಪಿ ಪಾಕ್‌ನ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ..

ಏನಾದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿಲ್ಲ..‌ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮುಂದಿಟ್ಟು ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ! ಹೊರಬಿತ್ತು ಪಾಪಿ ಪಾಕ್‌ನ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ..

Rajeev Shukla: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಖಡಕ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Jan 27, 2026, 08:45 AM IST
  • ಐಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿವಾದದ ಕುರಿತು ಬಿಸಿಸಿಐ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಶುಕ್ಲಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
  • ಭಾರತವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಜೀವ್ ಶುಕ್ಲಾ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಾಟರಿ.. EPFO ಸದಸ್ಯರ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ 46,000! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon8
EPFO Interest Credit
ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಾಟರಿ.. EPFO ಸದಸ್ಯರ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ 46,000! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
200 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 4 ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಮಳೆ..
camera icon10
february 2026 rashifal
200 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 4 ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಮಳೆ..
ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಮೀರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ.. ಆಭರಣಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಹೂಡಿಕೆ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌!
camera icon6
Silver price
ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಮೀರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ.. ಆಭರಣಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಹೂಡಿಕೆ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌!
500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
camera icon10
Panchagrahi Yoga
500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
ಏನಾದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿಲ್ಲ..‌ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮುಂದಿಟ್ಟು ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ! ಹೊರಬಿತ್ತು ಪಾಪಿ ಪಾಕ್‌ನ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ..

BCCI Vice President: 2026ರ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುರಿತು ಐಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿವಾದದ ಕುರಿತು ಬಿಸಿಸಿಐ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಶುಕ್ಲಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪಾಪಿ ಪಾಕ್‌ ತಂಡದ ವಿರುದ್ದ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ, ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜೀವ್ ಶುಕ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ತಿಳಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಶುಕ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಜೀವ್ ಶುಕ್ಲಾ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಜನವರಿ 24, 2026 ರಂದು ಐಸಿಸಿ ಶನಿವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (BCB) ಮತ್ತು ಐಸಿಸಿ ನಡುವಿನ ವಾರಗಳ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಬವವಾಗಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೇ ಕಾರಣ, ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಅಂತ್ಯ! ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಆದ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ತಂಡದಿಂದ ಗೇಟ್‌ ಪಾಸ್‌..

"ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಿಂದೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗಳಿಗೂ ಅದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಸಹಾನುಭೂತಿ ತೋರುವ ಮೂಲಕ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ರಾಜೀವ್ ಶುಕ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (ಕೆಕೆಆರ್) ನ 2026 ರ ಸೀಸನ್‌ಗಾಗಿ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಯ ನಂತರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಬಿ ಇದನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗಳ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಐಸಿಸಿ ತನ್ನ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಭದ್ರತಾ ಬೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಂತರ, ಐಸಿಸಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಕೇಳಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ತಂಡವಾದ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಬದಲಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಉಅಪಧ್ಯಕ್ಷ ಶುಕ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ವಿರುದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸೆಂಚುರಿ.. ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆ, ದಾಖಲೆ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬ್ರಂಟ್‌!

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

BCCI Vice PresidentPakistanT20 World CupbangladeshT20 World Cup 2026

Trending News