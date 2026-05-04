ಐಪಿಎಲ್ ಹಾಗೂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಅವರ ಗೆಳತಿಯರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಚೀಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ.
BCCI Will Girlfriend Culture In IPL: 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಗೆಳತಿ ಮಹೀಕಾ ಶರ್ಮಾ ಇಬ್ಬರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಿಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮಹೀಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಹೀಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಎಲ್ಲಡೆ ಹರಡಿವೆ.
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತಿತು. ಕೊಟ್ಟ ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತದ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಿದ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಕಂಡಿತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ, ಮಹೀಕಾ ಶರ್ಮಾ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಿಸ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬೇಗನೇ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಿಸಿಸಿಐ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೇ 2 ರಂದು ನಡೆದ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ CSK ತನ್ನ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಡೆ ನೋಡುತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದ ಮಹೀಕಾ ಶರ್ಮಾಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಿಸ್ ನೀಡಿದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸತತ ಸೋಲಿನಲ್ಲೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೈವ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗೆಳತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಾದ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸುಧೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೆಂಡತಿಯರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗೆಳತಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾಗಿರಬೇಕು. ಹೊರಗಡೆ ಈ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಳತಿಯರಿಗೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಐಪಿಎಲ್ನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ಘಟಕ (Anti-Corruption Unit)ದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಟಗಾರರ ಪತ್ನಿಯರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾದಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಗೆಳತಿಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಮಸಯದಲ್ಲಿ ಗೆಳತಿಯರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಜೊತೆ ಇರಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಐಪಿಎಲ್ 20ನೇ ಸೀಸನ್ ವೇಳೆಗೆ ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
Hardik Pandya’s girlfriend Mahika blowing him a flying kiss from the stands while he was talking to her after the loss against Chennai. pic.twitter.com/VRraxL6ocL
— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) May 4, 2026