  ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದರೂ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕೈಸೇರದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್! ಬಿಸಿಸಿಐ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ

ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದರೂ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕೈಸೇರದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್! ಬಿಸಿಸಿಐ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ

Asia Cup trophy : ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಸಿಸಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತು. ಈ ಕುರಿತು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮತ್ತು ಎಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ನಡುವಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಐಸಿಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 8, 2025, 02:32 PM IST
  • ಈ ಕುರಿತು ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ಐಸಿಸಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರು
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದಿತು. ಆದರೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಇನ್ನೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊರೆತಿಲ್ಲ

ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದರೂ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕೈಸೇರದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್! ಬಿಸಿಸಿಐ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ

Asia Cup trophy: ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಸಿಸಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತು. ಈ ಕುರಿತು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮತ್ತು ಎಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ನಡುವಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಐಸಿಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದಿತು. ಆದರೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಇನ್ನೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಅದಿನ್ನೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಖ್ವಿ ಅವರ ವಶದಲ್ಲಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ.. 10 ಲಕ್ಷ ಬೇಕು ಎಂದು ಜೀವನಾಂಶ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಪತ್ನಿ!

ವರದಿ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಈ ಕುರಿತು ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ಐಸಿಸಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರು. ಟ್ರೋಫಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ದುಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಎಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ, ನಖ್ವಿಯವರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕದಂತೆ ಆದೇಶಗಳಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಐಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಐಸಿಸಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾನುಮತವಿದೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಗಳಿಂದ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಕನಸು ನುಚ್ಚು ನೂರು...ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ ನಿಂದ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್..! ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ದುಬೈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಖ್ವಿ ಅವರ ಹಾಜರಾತಿ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಐಸಿಸಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಊಹಾಪೋಹವನ್ನು ಮಂಡಳಿಯ ಚರ್ಚೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿತು. 2025 ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರದ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಖ್ವಿ ಅವರಿಂದ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಭಾರತ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಂತರ ವಿವಾದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. 

ಐಸಿಸಿ ಈಗ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ , ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯವು ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯ ಅರ್ಹ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಭಾರತ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದೆ.

