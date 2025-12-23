ಸದ್ಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೀಮ್ ಭಾರೀ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಹನ್ನೊಂದು ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟೀಮ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಶಾಕ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಬ್ಬರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಮನ ಬಂದಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಯುವ ಆಟಗಾರರಾದ ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್ ಹಾಗು ಜಾಕೊಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಇಬ್ಬರು ಬಾರ್ವೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಠ ಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿದು ತೂರಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಕೆಟ್ಗೆ ನಶೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಬ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾ, ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಗುತ್ತ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ನೈಟ್ಕ್ಲಬ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ಜಾಕೊಬ್ ಬೆಥಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಜಾಕೊಬ್ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಸಂಬಂಧದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಾಕೊಬ್ ಬೆಥಲ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ರಿಟೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್ ಈ ಸಲ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈದಾನದ ಹೊರಗಿನ ಈ ಇಬ್ಬರ ವರ್ತನೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಶಿಸ್ತು, ಗಮನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ (ಇಸಿಬಿ) ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
