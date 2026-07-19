/IND vs ENG ODI : ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್! 47 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್‌

ಲಂಡನ್: ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣವೆಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 135 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ 141 ರನ್ಗಳ ಸ್ಮರಣೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ ಡಕೆಟ್, ಬರೋಬ್ಬರಿ 47 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ದಿಗ್ಗಜ ಸರ್ ವಿವಿಯನ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಡಕೆಟ್, ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟ
ಟಾಸ್ ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಇಳಿದ ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಿಂದಲೇ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದರು. ಭಾರತದ ವೇಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಾ ಮೈದಾನದ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಆಕರ್ಷಕ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು. ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ, ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ ಒಂದೇ ವೇಳೆ ಕಾಣಿಸಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶತಕ
ಡಕೆಟ್ ಕೇವಲ 135 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 141 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಈ ಭರ್ಜರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು 18 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.
47 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆ ಪತನ
ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲೆಯು 1979ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಿಂದ ಅಜೇಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ದಿಗ್ಗಜ ಸರ್ ವಿವಿಯನ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಜೇಯ 138 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಸುಮಾರು 47 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಚಲವಾಗಿದ್ದ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್ ತಮ್ಮ 141 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮುರಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಗೌರವ ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಿದೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಾಲ್ಕನೇ ಏಕದಿನ ಶತಕ
ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಶತಕವು ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಾಲ್ಕನೇ ಏಕದಿನ ಶತಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಶತಕ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಒತ್ತಡದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದ ಡಕೆಟ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು.
ಮತ್ತೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ
ಈ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಇದೀಗ ಡಕೆಟ್ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
36 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಜೊತೆಯಾಟದ ದಾಖಲೆಗೂ ಅಂತ್ಯ
ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಡಕೆಟ್ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟದ ಮೂಲಕವೂ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ 36 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸಿದರು. ಈ ಜೊತೆಯಾಟ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.
ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್ ಅವರ 141 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇದೀಗ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ದಾಖಲಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 1975ರಲ್ಲಿ ಡೆನ್ನಿಸ್ ಅಮಿಸ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ 137 ರನ್ಗಳ ಸ್ಕೋರ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಈಗ ಡಕೆಟ್ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಅವರ 158 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಕನಸು. ಆದರೆ ಐದು ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ. ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್ ಅವರ ಈ 141 ರನ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೇವಲ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ.