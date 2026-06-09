Ben Stokes likely to step down: ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ನೈಟ್ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಯಕ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗಸ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನೈಟ್ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ನೈಟ್ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದೇ ಸಂಬಂಧ ಇದೀಗ ನಾಯಕನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಬಂದೊದಿಗಿದೆ.
ನಾಯಕ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗಸ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನೈಟ್ಕ್ಲಬ್ ಗಲಾಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ECB) ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 115 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ನೈಟ್ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸುವ ಬದಲು, ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಮೊದಲು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರು ನಾಯಕನ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬೆನ್ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯ ಏನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ. ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿವೃತ್ತರಾದರೆ, ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಅವರ 15 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಶಸ್ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕಲಮ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳೂ ಕೂಡ ಇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಘಟನೆಯೂ ಇಡೀ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಯಕ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವ ಬದಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದಲೂ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ 2021ರಲ್ಲಿ ಆಟದಿಂದ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ವರೆಗೆ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಂತೆ ಈಗಲೂ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 17 ರಂದು ಓವಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ಅವರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಮುಜುಗರದ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತೆ ಆಯಿತು. ಆಟಗಾರರು ನೈಟ್ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾದರು. ನಂತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕರ್ಫ್ಯೂ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕಹಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ನೈಟ್ಕ್ಲಬ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು.