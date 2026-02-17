ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟ.. ನಿವೃತ್ತಿಯತ್ತ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ! ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ದಿಢೀರ್‌ ಶಾಕ್..‌

mohammad shami: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಿರಿಯ ಬೌಲರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 2025-26ರ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಅವರು ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ತನ್ನನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದೆ ಎಂದು ಶಮಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. "ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು ಆದರೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಮುಂದೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸವಾಲು ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಸವಾಲು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಕಿಬ್ ನಬಿ ದಾರ್. ಶಮಿಯಂತೆ ಆಕಿಬ್ ನಬಿ ಕೂಡ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಂಜಿತ್ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಮತ್ತು ಆಕಿಬ್ ನಬಿ ವಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಬಂಗಾಳದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಕಿಬ್ ನಬಿ ದಾರ್ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಒಬ್ಬರೇ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ತಂಡದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಟೆಂಟ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ನಂತರ ಬಂಗಾಳದ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಕಿಬ್ ನಬಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಈಗ ಬಂಗಾಳದ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಮಿ ಎಷ್ಟು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ? ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಮತ್ತು ಅಕಿಬ್ ನಬಿ ನಡುವೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅಕಿಬ್ ನಬಿ ಶಮಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶಮಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ..
