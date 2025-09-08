English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

bengaluru bulls vs haryana steelers : ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್‌ಗೆ ಹರಿಯಾಣ ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು!

bengaluru bulls vs haryana steelers  : ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡ ಹರಿಯಾಣ ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 40-33 ಅಂತರದ ಅದ್ಭುತ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 8, 2025, 10:42 PM IST
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ vs ಹರಿಯಾಣ ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್
  • 40-33 ಅಂತರದ ಅದ್ಭುತ ಜಯ

bengaluru bulls vs haryana steelers : ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್‌ಗೆ ಹರಿಯಾಣ ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು!

bengaluru bulls vs haryana steelers  : ಸೋಮವಾರ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲಿರೆಜಾ ಮಿರ್ಜಾಯ್ನ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ದೀಪಕ್ ಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಯೋಗೇಶ್ ಅವರ ಬಲವಾದ  ಪ್ರದರ್ಶನದ ನೆರವಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡ ಹರಿಯಾಣ ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 40-33 ಅಂತರದ ಅದ್ಭುತ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.

ಶಿವಂ ಪಟಾರೆ ಯಶಸ್ವಿ ರೈಡ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್ ಪರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್‌ ಗಳಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಸ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಆಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ 9-2 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದು 4:20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಈ ಸೀಸನ್‌ನ ಇದುವರೆಗಿನ ವೇಗದ ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ.

ಮಾಯಾಂಕ್ ಸೈನಿ ಸೂಪರ್ ರೈಡ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್ ತಂಡವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಸೈನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡರು, ತಂಡದ ಮೊದಲ ಎಂಟು ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 6 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬುಲ್ಸ್ ಮೊದಲ ಟೈಮ್ ಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ 13-8 ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು  ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Asia Cup ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ? ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ... ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಡೀಟೇಲ್ಸ್‌

ಪುನರಾರಂಭದ ನಂತರ, ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು, ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿತು. ಆಲ್ ಔಟ್ ಅಂತರವನ್ನು 15-13ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿತು. ಬುಲ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರು, ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. 40-33 ಅಂತರದ ಗೆಲುವನ್ನು ಪಡೆದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಪರ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ಸ್‌ಗಳು: ಇವರೇ ಟಾಪ್‌ 5 ಆಟಗಾರರು

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

pro kabaddi 2025bengaluru bulls vs haryana steelersBengaluru bulls

