bengaluru bulls vs haryana steelers : ಸೋಮವಾರ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲಿರೆಜಾ ಮಿರ್ಜಾಯ್ನ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ದೀಪಕ್ ಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಯೋಗೇಶ್ ಅವರ ಬಲವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನೆರವಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡ ಹರಿಯಾಣ ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 40-33 ಅಂತರದ ಅದ್ಭುತ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.
ಶಿವಂ ಪಟಾರೆ ಯಶಸ್ವಿ ರೈಡ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್ ಪರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಸ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಆಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ 9-2 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದು 4:20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಈ ಸೀಸನ್ನ ಇದುವರೆಗಿನ ವೇಗದ ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಮಾಯಾಂಕ್ ಸೈನಿ ಸೂಪರ್ ರೈಡ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್ ತಂಡವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಸೈನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡರು, ತಂಡದ ಮೊದಲ ಎಂಟು ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 6 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬುಲ್ಸ್ ಮೊದಲ ಟೈಮ್ ಔಟ್ನಲ್ಲಿ 13-8 ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರು.
ಪುನರಾರಂಭದ ನಂತರ, ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು, ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿತು. ಆಲ್ ಔಟ್ ಅಂತರವನ್ನು 15-13ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿತು. ಬುಲ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರು, ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. 40-33 ಅಂತರದ ಗೆಲುವನ್ನು ಪಡೆದರು.
