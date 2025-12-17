Gadag Athletes: ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಯಾವ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಯೂ ಅನ್ವಯ ಆಗಲ್ಲ. ನ್ಯೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಣಸಾಡಿ, ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಕಿರಿಟ ಲಭಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ವಿಕಲಚೇತನರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಹೆಮ್ಮೆ.
ಹೌದು, ಗೆಲುವು ಅನ್ನೋದು ಯಾರೊಬ್ಬರ ಸ್ವತ್ತು ಅಲ್ಲ. ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಯಾರ ಮನೆಯ ಖಜಾನೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹತ್ತಾರು ರೀತಿಯ ಶ್ರಮಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ವಿಕಲಚೇತನರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಬಲ ಮಾತು. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಕಲಚೇತನರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಗೆ ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ 1ನೇ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ಯಾರಾ ಸಿಟಿಂಗ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಮಾಲತಿ ಇನಾಮತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಶಿಪ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಚಿನ್ನ, ಗದಗ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಮಹಾಂತೇಶ ಹಾಗೂ ಆನಂದ ತಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್, ಏಷಿಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ಯಾರಾ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಈ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಮಾಲತಿ ಇನಾಮತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಶಿಪ್ ಅಡಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಭಾರತ–ನೇಪಾಳ 2–0 ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು 3 ಸೀರಿಸ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರತಿ ಸೀರಿಸ್ 3 ಪಂದ್ಯಗಳು, ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯ 21 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ, ಭಾರತ ತಂಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು 2–0 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಹಾಗೂ 1ನೇ ಮಹಿಳಾ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಈ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಗದಗಿನವರು ಎನ್ನುವುದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.
ಪುರುಷರ ತಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೂ, ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಕೂಡ 3 ಸೀರಿಸ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಆತಿಥೇಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ 2–1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಭಾರತ ಪುರುಷರು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕಲಚೇತನರ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ಕೇವಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ದೇಶ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಕಲಚೇತನರ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆಗೆ ಜನರ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇವರ ಈ ಸಾಧನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಲಿ, ದೇಶದ ಕ್ರೀಡಾ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಯ ಹಾರೈಕೆ.